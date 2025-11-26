Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, μετά τον τραγικό θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη Ρ.Γ. κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.



Το πένθος θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής. Ο άτυχος νέος, μόλις 19 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε Τάγμα Εθνοφυλακής, έχασε τη ζωή του ακαριαία εξαιτίας έκρηξης.

Σοβαρός τραυματισμός δευτέρου Στρατιωτικού

Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο (Σινούκ) στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας ο 39χρονος Επιλοχίας ΕΠΟΠ, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη χειροβομβίδας .

Η διακομιδή του 39χρονου, ο οποίος βρίσκεται σε καταστολή και διασωληνωμένος, έγινε μέσω της Κω, καθώς ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου της Ρόδου ήταν κλειστός λόγω προγραμματισμένων έργων.

Η μάχη του 39χρονου Στρατιωτικού

Ο 39χρονος ΕΠΟΠ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την αιμορραγία και να αφαιρέσουν θραύσματα από το σώμα του. Οι τραυματισμοί του είναι ιδιαίτερα σοβαροί: σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των συναδέλφων του, ο επαγγελματίας οπλίτης έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα, καθώς και στο κεφάλι.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο Επιλοχίας είχε, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, καλή επικοινωνία με το περιβάλλον, σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών είναι αισιόδοξες, ωστόσο η οριστική εκτίμηση για το αν έχει διαφύγει τον κίνδυνο θα γίνει κατά τη νοσηλεία του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το πορτρέτο του 19χρονου θύματος

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του 19χρονου Επαγγελματία Οπλίτη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, απασφάλισε η χειροβομβίδα.

Ο άτυχος νέος ήταν γιος στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που υπηρετεί ως Διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη. Ο 19χρονος είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006, είχε μία αδελφή και καταγόταν από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού. Είχε εγκαταλείψει την Κρήτη για να καταταγεί στον στρατό, όπου υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στη Ρόδο.