Η τραγωδία στη Ρόδο με την έκρηξη χειροβομβίδας που κόστισε τη ζωή στον 19χρονο Ρ. Γ. και τραυμάτισε σοβαρά έναν 39χρονο επιλοχία κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης συνεχίζει να συγκλονίζει. Ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, νέα πληροφορία έρχεται στο φως σχετικά με τις πιθανές αιτίες της έκρηξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που φέρεται να δόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στην οικογένεια του νεαρού στρατιώτη, και επικαλείται το cretalive η έκρηξη προκλήθηκε κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς των χειροβομβίδων. Συγκεκριμένα, η πληροφόρηση αναφέρει ότι:

«Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία».

Εκτός από την αρχική πληροφόρηση, όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνηγορούν στο σενάριο του ατυχήματος. Παρ’ όλα αυτά, έχει δοθεί εντολή να αξιολογηθούν και να σταθμιστούν με σχολαστικότητα όλες οι πτυχές και παράμετροι του περιστατικού.

Ο κ. Γιώργος Κοκοσάλης, δικηγόρος της οικογένειας, τόνισε, μιλώντας στο Cretalive, την συνεχή ροή πληροφόρησης από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Στρατού. Μετέφερε την πεποίθηση ότι υπάρχει σαφής πρόθεση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς να μείνει η παραμικρή αμφιβολία.

Κρίσιμη η μαρτυρία του Επιλοχία

Καθοριστική για την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένεται να είναι η κατάθεση του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος, παρά τον ακρωτηριασμό στο χέρι, εκτιμάται ότι θα διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Η μαρτυρία του θα ρίξει φως στις λεπτομέρειες της μοιραίας στιγμής και θα συμπληρώσει το παζλ της τραγωδίας.

Εν τω μεταξύ, η σορός του άτυχου 19χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης. Η κηδεία του νεαρού Ραφαήλ πιθανολογείται ότι θα τελεστεί την Παρασκευή.

Ο άτυχος νέος ήταν γιος στελέχους του Λιμενικού Σώματος, που υπηρετεί ως Διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη. Ο 19χρονος είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006, είχε μία αδελφή και καταγόταν από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού. Είχε εγκαταλείψει την Κρήτη για να καταταγεί στον στρατό, όπου υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στη Ρόδο.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται σε τριήμερο πένθος έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η απόφαση ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής και αναγνώριση της θυσίας του ΕΠΟΠ στρατιώτη Ρ.Γ., ο οποίος έχασε τη ζωή του τραγικά κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής βολής στη Ρόδο.

Το πένθος ξεκινά την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία τιμά τη μνήμη του εκλιπόντος στρατιώτη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.