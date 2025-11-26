Τουλάχιστον 44 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκροτήματα διαμερισμάτων στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, ενώ 279 άτομα αγνοούνται.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες επιχειρούν στο Wang Fuk Court, με την πυρκαγιά να έχει τεθεί υπό έλεγχο σε τέσσερα από τα οκτώ κτίρια.

Em Hong Kong, um incêndio grave ocorreu a apenas 20 minutos do local onde será/seria realizada a cerimônia do MAMA Awards 2025!



De acordo com as últimas atualizações, 13 pessoas morreram, 10 ficaram feridas e cerca de 200 estão desaparecidas.



Τρεις διευθυντικά στελέχη εταιρείας κατασκευών έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της σοβαρής αμέλειας, καθώς υπολείμματα κακής ποιότητας υλικών μπορεί να επέτρεψαν στη φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως επίπεδο πέντε – το πιο σοβαρό επίπεδο στο Χονγκ Κονγκ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα βρέφος και μια ηλικιωμένη γυναίκα έχουν διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Horrifying visuals from hong kong several buildings burned more than dozen people burnt alive . Rescue teams are trying very hard . Wishing for safety of everyone.

Η κυβέρνηση τίμησε τη μνήμη ενός 37χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, χαρακτηρίζοντάς τον «αφοσιωμένο και γενναίο».

Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.

Κάτοικοι της περιοχής ζητούν βοήθεια από τις τοπικές αρχές, καθώς έχουν χάσει επικοινωνία με συγγενείς τους μέσα στα κτίρια, όπως δήλωσε στο BBC ένας τοπικός δημοτικός σύμβουλος.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, στους νεκρούς περιλαμβάνεται και ένας πυροσβέστης.

Αρκετοί άλλοι πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις φλόγες καθώς αυτές κατέκαιγαν τους 31 ορόφους των πύργων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια, με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που φιλοξενούν περίπου 4.800 κατοίκους, ανάμεσά τους πολλούς ηλικιωμένους. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980 και πρόσφατα βρίσκεται σε διαδικασία εκτενούς ανακαίνισης.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε στις 14:51 τοπική ώρα, επεκτάθηκε πάνω σε ξύλινα ικριώματα από μπαμπού και κατασκευαστικά δίχτυα που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.

Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς, αλλά οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ξεκίνησε από τα εξωτερικά ικριώματα ενός από τα κτίρια και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο εσωτερικό και σε γειτονικά κτίρια, πιθανότατα ενισχυόμενη από τους ισχυρούς ανέμους.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV. Ζήτησε επίσης να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων και των απωλειών.