Ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά πολυώροφα κτίρια κατοικιών στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ έχει αυξηθεί σε 36.

Τουλάχιστον 279 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ αρκετές δεκάδες έχουν νοσηλευτεί λόγω της φωτιάς στο «Wang Fuk Court».

Hong Kong'da yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı sitede çıkan yangında 7 gökdelen aynı anda yandı.



• Ölü sayısı 36'ya yükseldi.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας πυροσβέστης, ο οποίος επιχειρούσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με το BBC.

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασώσουν τους παγιδευμένους.

Σημειώνεται ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την τελευταία φορά που ξέσπασε πυρκαγιά επιπέδου επικινδυνότητας 5 στο Χονγκ Κονγκ, όταν το 2008, το Cornwall Court τυλίχθηκε στις φλόγες, στην εμπορική περιοχή του Mong Kok.

Η υπουργός Στέγασης του Χονγκ Κονγκ έδωσε ενημέρωση σχετικά με τους πόρους που προετοιμάζονται για όσους επλήγησαν από τη φωτιά στο Tai Po.

Η Γουίνι Χο δήλωσε ότι η ειδική ομάδα στέγασης έχει εντοπίσει 1.400 διαθέσιμες κατοικίες άμεσα. Περίπου 280 από αυτές βρίσκονται στο ίδιο το Tai Po.

Σημείωσε επίσης ότι 40 άτομα που απομακρύνθηκαν έχουν ήδη μετακινηθεί σε ένα από τα μεταβατικά στεγαστικά προγράμματα στο Shan Liu, ενώ το στεγαστικό τμήμα συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές για να προσφέρει στήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη.

Βρέφος και ηλικιωμένη γυναίκα σώθηκαν σε νυχτερινές επιχειρήσεις διάσωσης

Ένα μωρό και μια ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκαν από τη φωτιά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η South China Morning Post αναφέρει ότι και οι δύο έλαβαν μάσκες οξυγόνου πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το τοπικό δίκτυο i-Cable News μετέδωσε επίσης πλάνα που δείχνουν ένα βρέφος να μεταφέρεται σε φορείο προς ασθενοφόρο, καθώς και βίντεο με μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια νεότερη γυναίκα να μεταφέρονται ξεχωριστά σε ασθενοφόρα.

Ο πρόεδρος Σι καλεί το Χονγκ Κονγκ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση φονικής πυρκαγιάς

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα το Χονγκ Κονγκ να «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα πολυκατοικιών και η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος «εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.