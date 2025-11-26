Τυλιγμένοι στις φλόγες παραμένουν οι ουρανοξύστες του συγκροτήματος «Wang Fuk Court» στο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

Η πυρκαγιά έπειτα από αναζωπύρωση, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο επικινδυνότητας 5 – το πιο σοβαρό επίπεδο συναγερμού της χώρας για πυρκαγιές. Η αναβάθμιση έγινε στις 18:22 (τοπική ώρα), αφού τρεις ώρες νωρίτερα η φωτιά είχε αναβαθμιστεί σε επίπεδο 4, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η εικόνα των κτιρίων θυμίζει πραγματική κόλαση, καθώς το σκοτάδι έχει πέσει και οι φλόγες εξαπλώνονται συνεχώς.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά έχει αυξηθεί δραματικά, από 4 σε 13, σύμφωνα με τις Αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι 28 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν αποσταλεί 767 πυροσβέστες για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας πυροσβέστης, ο οποίος επιχειρούσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με το BBC.

Ηλικιωμένοι κάτοικοι, ορισμένοι με μπαστούνια ή αναπηρικά καροτσάκια, κατευθύνθηκαν σε ένα κοντινό προσωρινό καταφύγιο που έχει οριστεί από τις Αρχές. Σε λίγη ώρα, λεωφορεία θα τους μεταφέρουν σε κοινοτικά κέντρα της περιοχής, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά όλη τη νύχτα για να φιλοξενήσουν όσους έχουν εκτοπιστεί λόγω της πυρκαγιάς.

Από τις σκαλωσιές επεκτάθηκε η φωτιά

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασώσουν τους παγιδευμένους.

Πυκνοί γκρίζοι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση RTHK αρκετοί ένοικοι φέρεται να έχουν παγιδευτεί στα διαμερίσματά τους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρώτη ειδοποίηση στις 2:51 μ.μ., (τοπική ώρα) για φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court. Λίγο μετά, στις 3:34 μ.μ., ο βαθμός επικινδυνότητας αναβαθμίστηκε σε «συναγερμό Νο 4», ένα από τα υψηλότερα επίπεδα για τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με το Reuters.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Σημειώνεται ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την τελευταία φορά που ξέσπασε πυρκαγιά επιπέδου επικινδυνότητας 5 στο Χονγκ Κονγκ, όταν το 2008, το Cornwall Court τυλίχθηκε στις φλόγες, στην εμπορική περιοχή του Mong Kok.