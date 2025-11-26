Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την ισχυρή φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου σε ουρανοξύστη της περιοχής Τάι Πο στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασώσουν τους παγιδευμένους.

Πυκνοί γκρίζοι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση RTHK αρκετοί ένοικοι φέρεται να έχουν παγιδευτεί στα διαμερίσματά τους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρώτη ειδοποίηση στις 2:51 μ.μ., (τοπική ώρα) για φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court. Λίγο μετά, στις 3:34 μ.μ., ο βαθμός επικινδυνότητας αναβαθμίστηκε σε «συναγερμό Νο. 4», ένα από τα υψηλότερα επίπεδα για τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με το Reuters.

Fire engulfs a residential building in Hong Kong

Λίγο μετά, ξέσπασε και δεύτερη εστία φωτιάς σε γειτονικό κτίριο. Φλεγόμενα κομμάτια υλικών παρασύρονταν από τον άνεμο προς άλλα κτίρια της περιοχής, τα οποία επίσης περιβάλλονταν από σκαλωσιές από μπαμπού.

Το Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ μεγάλες πολυκατοικίες με περισσότερα από 1.900 διαμερίσματα.

Το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ έχει εκδώσει από το πρωί της Δευτέρας προειδοποίηση «κόκκινου συναγερμού» για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι προειδοποιήσεις αυτές εκδίδονται βάσει παραγόντων όπως η σχετική υγρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η ξηρότητα της βλάστησης.

Οι Αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Όλοι οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει λόγω της πυρκαγιάς.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped.

Οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος είχαν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης το 2024, όταν ενέκριναν πρόταση ανακαίνισης ύψους 330 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ, η οποία είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς ιδιοκτήτες, όπως μεταδίδει το South China Morning Post.