Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Νότια Αφρική δεν θα προσκληθεί να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 το 2026 στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ενισχύοντας έτσι τη διπλωματική πίεση που ασκεί στη χώρα, μετά και το μποϊκοτάζ της Ουάσινγκτον στη σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για φερόμενη φονική δίωξη λευκών αγροτών στη χώρα.