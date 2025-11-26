Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το σκορ είναι 2-3 μετά τα γκολ των Τσικίνιο (8′), Εμπαπέ (22′, 24′, 29′, 60′), Ταρέμι (52′) και Ελ Κααμπί (81′).

Οι «ερυθρόλευκοι» το πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα και το ξεκίνημά τους στο κατάμεστο Καραϊσκάκη ήταν εκπληκτικό, όπως και το γκολ με το οποίο άνοιξαν το σκορ.

Στο 8ο λεπτό οι παίκτες οι Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Τσικίνιο συνεργάστηκαν τέλεια και ο τελευταίος με πολύ ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, βάζοντας… φωτιά στις εξέδρες.

Στο 22′ ο Γάλλος βγήκε τετ α τετ μετά την ωραία μπαλιά του Βινίσιους και νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1, για να έρθει αμέσως μετά, στο 24′, το 1-2: Σέντρα του Γκιουλέρ από δεξιά, κεφαλιά του Εμπαπέ και η μπάλα ξανά στα δίχτυα.

Τα πράγματα είχαν, πλέον, στραβώσει για τους «ερυθρόλευκους» και έγιναν ακόμη πιο δύσκολα στο 29′, όταν ο Εμπαπέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έγραψε το 1-3 με χατ-τρικ.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν ξανά στο παιχνίδι. Στο 52′ ο Έσε, ο οποίος πέρασε στο ματς ως αλλαγή, έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Ταρέμι με κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λούνιν και μείωσε σε 2-3.

Ο Ολυμπιακός ήταν ξανά ζωντανός, στο 60′ όμως ο Βινίσιους απέφυγε τον Ρέτσο από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και πάσαρε στον Εμπαπέ που έγραψε από κοντά το 2-4 με το 4ο του γκολ!

Οι «ερυθρόλευκοι», όμως, δεν τα παράτησαν, συνέχισαν να παλεύουν και στο 81′ με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, μετά τη σέντρα του Στρεφέτσα από αριστερά, μείωσε σε 3-4 και ξεσήκωσε το Καραϊσκάκη.