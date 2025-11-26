Βίαια χτυπήματα μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο κατέγραψε κάμερα, με τον δρόμο να μετατρέπεται σε πραγματικό ρινγκ.

Το βίντεο του Live News δείχνει 15χρονα παιδιά να επιτίθενται ομαδικά, με μπουνιές και κλωτσιές μέρα μεσημέρι, στην είσοδο λυκείου, με πρωτοφανή αγριότητα.

Κάτοικοι που περνούν από το κεντρικό σημείο απομακρύνονται έντρομοι και κανείς δεν προσπαθεί να χωρίσει τους νεαρούς, καθώς η επίθεση είναι ιδιαίτερα άγρια. «Γίνεται χαμός. Η καθημερινότητα δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι σε ένα σχολείο», λέει κάτοικος, καταγγέλλοντας ότι εξωσχολικοί με βεντέτες εμφανίζονται συχνά, σπάνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, και ότι η κατάσταση επεκτείνεται και στη γύρω γειτονιά. «Έχουν ξηλώσει κάγκελα, βγαίνουν στην πλατεία, υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών», προσθέτει.

Σύμφωνα με ανήλικο αυτόπτη μάρτυρα, η αφορμή του άγριου καβγά φαίνεται να ήταν μια κοπέλα:

«Ήταν ένας που μιλούσε σε μια κοπέλα. Η κοπέλα τα είχε με έναν άλλο, αλλά εκείνος δεν το ήξερε. Το έμαθε ο άλλος και του την μπήκε».

Μαθήτρια εξηγεί ότι στον καβγά συμμετείχαν μαθητές από το 1ο Λύκειο, το 1ο Γυμνάσιο αλλά και από άλλα σχολεία της περιοχής, κυρίως παιδιά Β’ και Γ’ Λυκείου. «Οι εξωσχολικοί ήρθαν έξω από το σχολείο μας για να τσακωθούν με συμμαθητή μου που ‘έκλεψε’ την κοπέλα ενός εξ αυτών», αναφέρει.

Η ένταση ήταν τέτοια που μετακίνησαν ακόμη και κάδο για να μπλοκάρουν την κυκλοφορία.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα και προχώρησε σε τρεις συλλήψεις 16χρονων μαθητών, ενώ ένας από αυτούς είχε πάνω του και πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών. Οι δύο ομολόγησαν.

Πατέρας μαθήτριας περιγράφει μια ανησυχητική καθημερινότητα: «Η κόρη μου πάει σε άλλο σχολείο, αλλά κάποιοι από το 15μελές ήταν μέσα στον καβγά. Ξέρει ότι ένας κυκλοφορεί με μαχαίρι. Το θεωρούν μαγκιά να πάνε να τσακώνονται. Από αυτό που είδα, ανατρίχιασα. Μιλάμε για μίσος… μπουνιές στο κεφάλι, κλωτσιές, να πέφτουν κάτω».