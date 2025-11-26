Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο, καθώς πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο μέλη της αμερικανικής Εθνοφρουράς.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον».

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε από διασώστες, τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ αυτών είναι ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.