Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο, καθώς πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο μέλη της αμερικανικής Εθνοφρουράς.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον».

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε από διασώστες, τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ αυτών είναι ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.