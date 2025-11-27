Το πιο διάσημο «look της βραδιάς των εκλογών» της Τζάκι Κένεντι Ονάσις πρόκειται να βγει σε δημοπρασία — και δεν πρόκειται για βραδινό φόρεμα.

Πρόκειται για το μωβ παλτό εγκυμοσύνης που φορούσε όταν ήταν οκτώ μηνών έγκυος, την ώρα που ανακοινωνόταν ότι ο σύζυγός της θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου 1960. Το μάλλινο αυτό παλτό, που καθιέρωσε τη Μεγάλη Κυρία ως είδωλο στιλ, θα διεκδικηθεί τώρα από νέο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με το WWD, η Sotheby’s θα παρουσιάσει το κομμάτι στο νέο, πολυτελές της κεντρικό γραφείο στη Madison Avenue, στο πλαίσιο της πρώτης έκθεσης δημοπρασίας Handbags & Fashion. Η δημοπρασία για το ιστορικό παλτό — ένα φωτεινό χρωματικό στοιχείο ανάμεσα στα γκρίζα κοστούμια της προεκλογικής περιόδου — θα ξεκινήσει πριν από την πώληση της 15ης Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία 6.000 έως 8.000 δολάρια.

Το παλτό δεν είναι απλώς κομψό — είναι θρυλικό. Κάλυψε το εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του Life που παρουσίαζε τους Κένεντι ως το νέο πρώτο ζευγάρι της Αμερικής, εδραιώνοντας τη φήμη της Τζάκι πριν καν εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο.

Η ιστορία του κομματιού είναι εξίσου ενδιαφέρουσα: προέρχεται από οικογένεια που συνδέεται με τους Κένεντι για πολλές γενιές. Το cozy παλτό (που η Τζάκι φορούσε ενώ ήταν έγκυος στον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ) δανείστηκε σε φίλες που περίμεναν παιδί — μια «μοδάτη αδελφότητα γονιμότητας» — πριν φτάσει στην δημοπρασία.

Η Sotheby’s το περιγράφει ως «couture time capsule», σύμφωνα με τη Morgane Halimi, υπεύθυνη παγκοσμίως για τσάντες και μόδα στον οίκο. Όπως εξηγεί, λίγα ενδύματα αποτυπώνουν τόσο χαρακτηριστικά μια ιστορική στιγμή. Το ντύσιμο της Τζάκι τη βραδιά των εκλογών δείχνει την «ιδιαίτερη ικανότητά της να επικοινωνεί αισιοδοξία και μοντέρνα αισθητική μόνο μέσω του στιλ».

Η Halimi προσθέτει ότι το παλτό «μεταφέρει μέσα στις ραφές του τη διακριτική δύναμη μιας γυναίκας που η επιρροή της ξεπέρασε τη μόδα», χαρακτηρίζοντάς το ως κομμάτι μουσείου που σηματοδοτεί τη στιγμή που η Αμερική εισήλθε στο Camelot.

Σχετικά με την πολυαναμενόμενη πώληση, η Halimi επισημαίνει ότι το παλτό «αναδεικνύεται ως σπάνιο αντικείμενο όπου η ομορφιά, το σύμβολο και η ιστορία συγκλίνουν με εντυπωσιακή καθαρότητα» — μια ευκαιρία για συλλέκτες να αποκτήσουν ένα κομμάτι πολιτιστικής μαγείας.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου, με κομμάτια όπως ένα βελούδινο φόρεμα Alexander McQueen με χάντρες, jumpsuit Yves Saint Laurent και μπλε-χρυσό σακάκι Chanel από την προ-φθινοπωρινή συλλογή Karl Lagerfeld 2019.

Οι τσάντες — τα πραγματικά «κομμάτια-επένδυση» — περιλαμβάνουν μια σπάνια Hermès Mini Kelly από τη δεκαετία του ’90 (εκτιμώμενη αξία 80.000 έως 150.000 δολάρια) και μια Birkin 20 Chevre Chamkila 2024 με παλλαδένιο φινίρισμα (40.000 έως 60.000 δολάρια).

Συνολικά, πρόκειται για πολύ περισσότερα από ένα μάλλινο παλτό — είναι ένα κομμάτι Camelot που βγαίνει σε δημοπρασία, αποκλειστικά για τους πιο τολμηρούς συλλέκτες μόδας.