Στις 27 Νοεμβρίου 1978, στο Σαν Φρανσίσκο ο πρώτος ανοιχτά γκέι εκλεγμένος αξιωματούχος στην Καλιφόρνια, Χάρβεϊ Μιλκ και ο δήμαρχος της πόλης, Τζορτζ Μασκόνι πέφτουν νεκροί μέσα στο Δημαρχείο από τα πυρά του πρώην δημοτικού συμβούλου Νταν Γουάιτ. Ένα έγκλημα πολιτικά φορτισμένο, που θα πυροδοτήσει μια τεράστια κοινωνική έκρηξη και θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο Χάρβεϊ Μιλκ είχε εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μία εποχή που η ομοφοβία παρέμενε βαθιά ριζωμένη στην αμερικανική κοινωνία, για αυτό και θεωρήθηκε ιστορικό βήμα. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτά γκέι, που διεκδικούσε ίσα δικαιώματα όχι μόνο για την κοινότητά του αλλά για όλους τους περιθωριοποιημένους.

Την ίδια ώρα, ο Τζορτζ Μασκόνι, ένας προοδευτικός δήμαρχος, είχε στηρίξει τον Μιλκ και τις μεταρρυθμίσεις του σε μια στάση που δημιούργησε έντονες πολιτικές τριβές, ιδίως με πιο συντηρητικούς παράγοντες της πόλης. Ανάμεσά τους και ο Νταν Γουάιτ, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητούσε επίμονα να επανέλθει. Όταν ο Μασκόνι αρνήθηκε, η κατάσταση ξέφυγε.

Το πρωί της 27ης Νοεμβρίου, ο Γουάιτ μπαίνει στο Δημαρχείο από πλαϊνή είσοδο για να αποφύγει τον ανιχνευτή μετάλλων. Λίγο αργότερα πυροβολεί τον Μασκόνι στο γραφείο του και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τον Χάρβεϊ Μιλκ, τον οποίο εκτελεί εν ψυχρώ. Η πόλη βυθίζεται στο πένθος. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μια σιωπηλή πορεία με κεριά, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία του Σαν Φρανσίσκο.

Η οργή, όμως, θα ξεσπάσει λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Γουάιτ καταδικάζεται όχι για φόνο αλλά για ανθρωποκτονία, δύο όροι που στο αμερικανικό ποινικό Δίκαιο έχουν εντελώς διαφορετική βαρύτητα. Αιτία; Η περιβόητη «υπεράσπιση του Twinkie». Η ομάδα του ισχυρίστηκε ότι η κακή διατροφή και η υπερκατανάλωση γλυκών ήταν ένδειξη διαταραγμένης ψυχικής κατάστασης. Η απόφαση προκαλεί έκρηξη διαμαρτυριών, τις λεγόμενες «White Night Riots» και γίνεται σύμβολο του πόσο άνισα ζύγιζε η κοινωνία τη ζωή ενός γκέι πολιτικού σε σχέση με την αδικία που είχε δεχτεί.

Η δολοφονία του Χάρβεϊ Μιλκ δεν έσβησε τη φωνή του. Αντίθετα, η κληρονομιά του συνεχίζει να εμπνέει το παγκόσμιο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα.

602: Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος υποχρεώνεται να παρακολουθήσει την εκτέλεση των πέντε γιων του πριν αποκεφαλιστεί ο ίδιος. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό γεγονός που σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και προκάλεσε πολιτική αστάθεια.

1095: Ο Πάπας Ουρβανός Β΄ κηρύσσει την Α΄ Σταυροφορία στη σύνοδο του Κλερμόν.

1826: Ο Άγγλος φαρμακοποιός Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα σπίρτα.

1895: Ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης, Άλφρεντ Νόμπελ, υπογράφει τη διαθήκη του, με την οποία αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της τεράστιας περιουσίας του για την απονομή ετήσιων επιστημονικών βραβείων που θα φέρουν το επώνυμό του στη Φυσική, τη Χημεία, τη Φυσιολογία-Ιατρική, τη Λογοτεχνία και την Ειρήνη.

1903: Ο Βίλχελμ Χάουζσιλντ γράφει ένα γράμμα προς τον εργοδότη του, τη φαρμακοβιομηχανία Bayer, ζητώντας την υποστήριξη της εταιρείας στη δημιουργία ενός αθλητικού συλλόγου. Η επιστολή φέρει την υπογραφή και άλλων 107 εργαζομένων, με τη συγκατάθεση να δίνεται και την 1η Ιουλίου 1904 να ιδρύεται η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

1912: Η Αλβανία παρουσιάζει τη νέα σημαία της, το δικέφαλο αετό του Βυζαντίου σε φόντο κόκκινο.

1919: Η Βουλγαρία υπογράφει με τους Συμμάχους τη Συνθήκη του Νεϊγύ, η οποία, μεταξύ άλλων, καθορίζει την πολεμική αποζημίωση και αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Γιουγκοσλαβίας.

1922: Καταργείται η ελληνική αρμοστεία στην Κωνσταντινούπολη και ανταλλάσσονται οι πληθυσμοί Μικράς Ασίας και Μακεδονίας.

1942: Οι Γάλλοι ναυτικοί διοικητές, για να αποτρέψουν την κατάληψη του στόλου τους από τους Ναζί, διατάζουν τη βύθιση των πλοίων τους, καθώς ο Γερμανικός Στρατός μπαίνει στην Τουλόν. Η διαταγή εκτελείται πλήρως, με την αυτοβύθιση 10 καταδρομικών, 28 αντιτορπιλικών και 14 υποβρυχίων. Η πράξη αυτή, γνωστή ως η Βύθιση του Στόλου της Τουλόν, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές αυτοθυσίας του γαλλικού ναυτικού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διασφαλίζοντας ότι ο στόλος δεν θα πέσει στα χέρια του Άξονα.

1944: Ο καθηγητής και υφυπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, Άγγελος Αγγελόπουλος, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρεται για πρώτη φορά στα κατοχικά «δάνεια», το ύψος των οποίων φτάνει τις 38.000.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, δηλαδή 80.280.000.000 νέες δραχμές ή 500 πεντάκις εκατομμύρια κατοχικές δραχμές.

1952: Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφθείς Πλουμπίδης «είναι από 27ετίας πράκτορας της Ασφάλειας».

1969: Νεαρός Άραβας επιτίθεται με χειροβομβίδα στα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας El Al στην Αθήνα. Η έκρηξη προκαλεί πάνω από 15 τραυματισμούς, ενώ χάνει τη ζωή του ο μικρός Γεώργιος Νάστος. Η επίθεση συγκλονίζει τη χώρα και αποτυπώνει την ένταση της διεθνούς τρομοκρατίας που φτάνει τότε και στην Ελλάδα, σε μια περίοδο αυξανόμενων επιθέσεων που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

1978: Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν ιδρύει το PKK, που μάχεται για την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν.

1989: Boeing 727 της Avianca εκρήγνυται πάνω από την Κολομβία, σκοτώνοντας και τους 110 επιβαίνοντες. Την ευθύνη αναλαμβάνει το Καρτέλ του Μεδεγίν, σε μια επίδειξη ωμής ισχύος του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς η βόμβα που τοποθετήθηκε στο αεροσκάφος είχε στόχο να δολοφονήσει προεδρικό υποψήφιο. Η τραγωδία συγκλονίζει τη χώρα και καταγράφεται ως μία από τις πιο βίαιες ενέργειες της εποχής του Πάμπλο Εσκομπάρ.

1992: Περίπου 170 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται κατά τη διάρκεια αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος, για την ανατροπή της κυβέρνησης του προέδρου Κάρλος Αντρές Πέρες στη Βενεζουέλα.

1999: Ο Κάχι Καχιασβίλι κατακτά τρία χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 94 κιλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην ίδια κατηγορία, ο Λεωνίδας Κόκκας κατακτά ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο.

2021: Η Ελλάδα κατασκευάζει δύο νέα «Κλειστά Κέντρα Ελεγχόμενης Πρόσβασης» για τους μετανάστες.

Γεννήσεις

1928 – Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός, ένα από τα πιο γοητευτικά και αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες όπως «Συνοικία το Όνειρο», «Τερέζα» και «Οι Παράνομοι», ενώ ξεχώρισε για το αστικό, καλλιεργημένο προφίλ και τη χαμηλότονη, εκφραστική ερμηνεία του. Με πορεία άνω των πέντε δεκαετιών, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

1940 – Μπρους Λι (Bruce Lee), Αμερικανός ηθοποιός, πολεμιστής και δάσκαλος πολεμικών τεχνών, θρυλική μορφή που άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ παρουσίαζε την Ανατολή και τη δράση. Με ταινίες όπως «Enter the Dragon» και «The Way of the Dragon» έγινε παγκόσμιο σύμβολο δύναμης, πειθαρχίας και φιλοσοφίας. Δημιούργησε το δικό του σύστημα, το Jeet Kune Do, προωθώντας την ιδέα ότι οι πολεμικές τέχνες πρέπει να είναι ευέλικτες και προσωπικές.

1942 – Τζίμι Χέντριξ (Jimi Hendrix), Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, θεωρούμενος από πολλούς ως ο σημαντικότερος ηλεκτρικός κιθαρίστας όλων των εποχών. Με εμβληματικές εμφανίσεις όπως στο Woodstock και με άλμπουμ όπως «Are You Experienced», επανεφηύρε τον ήχο της ροκ μέσω της καινοτόμου χρήσης εφέ, feedback και αυτοσχεδιασμού. Η σύντομη αλλά εκρηκτική καριέρα του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική.

