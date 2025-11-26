Η Άρσεναλ πάτησε με 3-1 τη Μπάγερν Μονάχου στο ντέρμπι της Τετάρτης (26/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Αϊντχόφεν διέσυρε με 4-1 τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 33η θέση της βαθμολογίας πλέον.

Μπορεί η Μπάγερν να ήταν αήττητη στη φετινή σεζόν, η Άρσεναλ όμως είναι ικανή για όλα και της υπενθύμισε πώς είναι να χάνεις. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 22′ με κεφαλιά του Τίμπερ μετά το κόρνερ του Σάκα, οι Βαυαροί ισοφάρισαν στο 32′ με τον 17χρονο Καρλ μετά το γύρισμα του Γκνάμπρι και όλα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Εκεί, στο 70′ ο Μαντουέκε έκανε το 2-1 μετά τη σέντρα του Καλαφιόρι από αριστερά και στο 76′ ο Μαρτινέλι βγήκε στην πλάτη της άμυνας και απέφυγε και τον Νόιερ γράφοντας το τελικό 3-1 για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που είναι 1η τόσο στο Champions League όσο και στην Premier League.

Θρίαμβος της PSV, δράμα για τη Λίβερπουλ

Στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ υποδέχθηκε την Αϊντχόφεν με στόχο τη νίκη που θα της έφερνε ηρεμία μετά τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα αλλά τελικά τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα… Στο 6′ ο Πέρισιτς έκανε το 0-1 με πέναλτι, στο 16′ ο Σομποσζλάι ισοφάρισε αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί κυριάρχησαν: 1-2 στο 56′ ο Τιλ, 1-3 στο 73′ ο Ντριούς, 1-4 στις καθυστερήσεις ο ίδιος παίκτης και ο Άρνε Σλοτ είναι όλο και πιο κοντά στην απόλυση.

Το 5-3 της Παρί και τα υπόλοιπα παιχνίδια

Από εκεί και πέρα, σε ένα… τρελό ματς η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 5-3 την Τότεναμ αν και έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Ίντερ με 2-1, η Αταλάντα έκανε βόλτα στη Φρανκφούρτη νικώντας με 3-0 την Άιντραχτ και η Σπόρτινγκ Λισαβόας πήρε τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ με το τελικό 3-0.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (26/11)

Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Πάφος – Μονακό 2-2

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα 0-3

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 5-3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ 3-0

Η βαθμολογία (5 αγωνιστικές)

Άρσεναλ 15

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Μπάγερν Μονάχου 12

Ίντερ 12

Ρεάλ Μαδρίτης 12

Ντόρτμουντ 10

Τσέλσι 10

Σπόρτινγκ 10

Μάντσεστερ Σίτι 10

Αταλάντα 10

Νιούκαστλ 9

Ατλέτικο Μαδρίτης 9

Λίβερπουλ 9

Γαλατάσαραϊ 9

Αϊντχόφεν 8

Τότεναμ 8

Λεβερκούζεν 8

Μπαρτσελόνα 7

Καραμπάγκ 7

Νάπολι 7

Μαρσέιγ 6

Γιουβέντους 6

Μονακό 6

Πάφος 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6

Μπριζ 4

Αθλέτικ Μπλιμπάο 4

Άιντραχτ 4

Κοπεγχάγη 4

Μπενφίκα 3

Σλάβια Πράγας 3

Μπόντο Γκλιμτ 2

Ολυμπιακός 2

Βιγιαρεάλ 1

Καϊράτ Αλμάτι 1

Άγιαξ 0

Η επόμενη αγωνιστική (6η)

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12, 17:30)

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)

Ίντερ – Λίβερπουλ (9/12, 22:00)

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ (9/12, 22:00)

Αταλάντα – Τσέλσι (9/12, 22:00)

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)

Μονακό – Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ (9/12, 22:00)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (10/12, 19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (10/12, 22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (10/12, 22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (10/12, 22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (10/12, 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)