Σε διάψευση των φημών περί συζητήσεών του με τον Ολυμπιακό προχώρησε ο Ναντίρ Ιφί της Παρί και ο μάνατζερ του, κάνοντας λόγο για «ψευδείς φήμες».

Ο Γάλλος γκαρντ της Παρί είχε ταξιδέψει κανονικά στην Αθήνα για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» αλλά τελικά δεν είχε αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν φήμες για συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Φήμες που διέψευσαν τώρα τόσο ο Χίφι όσο και ο μάνατζερ του, Ολιβιέ Μαζέ, με αναρτήσεις τους στα social media.

«Είναι τρελό το πώς κάποια «μίντια» παράγουν ψευδείς φήμες για να δημιουργήσουν θόρυβο. Ο Ναντίρ Ιφί δεν αγωνίστηκε στην Αθήνα επειδή πονούσε στη μέση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση με τον Ολυμπικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε όλους!», ανέφερε στο μήνυμά του ο μάνατζερ του παίκτη και στο ίδιο ύφος ήταν και η ανάρτηση του Ιφί.

«Πρέπει να κάνουμε κάτι για όλες αυτές τις ψευδείς φήμες που κυκλοφορούν στην EuroLeague», έγραψε ο παίκτης της Παρί.