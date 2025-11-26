Η φρικτή δολοφονία της 22χρονης Τζούντιθ Λορντ στο Νιου Χάμσαϊρ το 1975 βρήκε επιτέλους απάντηση σχεδόν πενήντα χρόνια αργότερα, Η φρικτή δολοφονία της 22χρονης Τζούντιθ Λορντ στο Νιου Χάμσαϊρ το 1975 βρήκε επιτέλους απάντηση σχεδόν πενήντα χρόνια αργότερα, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης ήταν ο άνθρωπος που είχε θεωρηθεί εξ αρχής ύποπτος αλλά ποτέ δεν συνελήφθη, λόγω μιας λανθασμένης έκθεσης του FBI που τότε είχε «παγώσει» την υπόθεση, όπως αναφέρει η nypost.

Η Λορντ βρέθηκε νεκρή στις 20 Μαΐου 1975 στο διαμέρισμά της στο Κόνκορντ, μετά από λίγους μήνες αφού είχε μετακομίσει εκεί με τον μικρό της γιο. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εντόπισε το πτώμα όταν πήγε να ζητήσει τα απλήρωτα ενοίκια, ενώ το 20μηνο παιδί της βρέθηκε ζωντανό στο διπλανό δωμάτιο. Η νεαρή γυναίκα είχε στραγγαλιστεί, ενώ τα σημάδια στο χώρο έδειχναν έντονη πάλη και σεξουαλική επίθεση.

Σχεδόν αμέσως, οι έρευνες κατέληξαν σε έναν βασικό ύποπτο: τον 24χρονο γείτονά της, Έρνεστ Θίοντορ Γκέιμπλ. Ωστόσο, μια ελαττωματική έκθεση μικροσκοπικών δεδομένων τρίχας από το FBI κατέληγε πως οι τρίχες που βρέθηκαν στο κρεβάτι και στο σώμα της Λορντ «δεν μπορούσαν να ανήκουν» στον Γκέιμπλ κάτι που αργότερα αποδείχθηκε λανθασμένο. Η αναφορά αυτή ουσιαστικά «εκτροχίασε» την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα του Γκέιμπλ βρέθηκαν στη σκηνή, ενώ μαρτυρίες έδειχναν πως η Τζούντιθ τον φοβόταν λόγω των επίμονων και ανεπιθύμητων κινήσεών του προς εκείνη.

Την περίοδο εκείνη η Λορντ είχε μόλις αποχωριστεί τον σύζυγό της, Γκρέγκορι, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, και ζούσε μόνη με το παιδί της. Ο σύζυγος αρχικά θεωρήθηκε ύποπτος, αλλά γρήγορα αποκλείστηκε από την έρευνα.

Τη μοιραία νύχτα, γείτονες άκουσαν την 22χρονη να μπαίνει στο ντους λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ περίπου στη 00:50 ανέφεραν κραυγές και στη συνέχεια ήχους που έμοιαζαν με σεξουαλική πράξη. Λίγο μετά, η Λορντ είχε ήδη δολοφονηθεί. Μετά το έγκλημα, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί ότι ο Γκέιμπλ «την ενοχλούσε συνεχώς» και παρακολουθούσε το σπίτι της.

Ο Γκέιμπλ δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Δεκατρία χρόνια αργότερα, το 1987, δολοφονήθηκε ο ίδιος στο Λος Άντζελες. Οι αρχές ανακοίνωσαν τώρα ότι, εάν ήταν εν ζωή, θα του απαγγέλλονταν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και για φόνο κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επίθεσης. Η υπόθεση θεωρείται πλέον «εξιχνιασμένη».

«Ελπίζω ότι αυτό το τέλος, όσο καθυστερημένο κι αν είναι, θα φέρει επιτέλους γαλήνη στην οικογένεια της Τζούντι Λορντ και στην κοινότητα του Κόνκορντ μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. «Καμία υπόθεση δεν είναι πραγματικά κλειστή, μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια».