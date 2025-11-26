Η Αττική αναμένεται την Παρασκευή να τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία, καθώς τα αποθέματα του νερού στερεύουν σημαντικά.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προχωρώντας σε διευκρινίσεις αναφορικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί αύριο το πρωί.

Επιπλέον, τόνισε: «Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες».

Διευκρινίσεις από τη ΡΑΑΕΥ

Στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρόκειται να τεθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική.

Σύμφωνα με πηγές, ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας: Α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και Β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης

Τα 7 μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε το σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι το έργο «Εύρυτος» που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ.

Το σχέδιο προβλέπει προστασία έναντι της λειψυδρίας για τα επόμενα 30 έτη και ταυτόχρονα θα γίνουν κι άλλες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής. Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστεί, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους, ενώ έγινε λόγος για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Δραματική η κατάσταση στη λίμνη του Μόρνου

Τα επίσημα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του προβλήματος, αφού σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης έφερε ξανά στην επιφάνεια λοιπόν, το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, εικόνα που παραπέμπει στη μεγάλη περίοδο ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη λίμνη του Μόρνου: