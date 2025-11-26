Σημαντική οικονομική «ανάσα» αναμένεται να πάρουν αυτή την Παρασκευή πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και φοιτητές καθώς η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διασταυρώσεις ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, και προχωρά στην καταβολή της επιστροφής ενός ολόκληρου μηνιαίου ενοικίου. Το ποσό θα εμφανιστεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από όσους επιβεβαιώθηκαν αυτόματα τα στοιχεία τους.

Ωστόσο, δεν θα δουν όλοι οι ενοικιαστές το επίδομα να πιστώνεται. Όσοι διαπιστώσουν ότι δεν έχουν λάβει την ενίσχυση, ενώ καλύπτουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου μέσω της υπηρεσίας «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE. Εκεί θα πρέπει να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια. Μόνο έτσι μπορεί να διορθωθεί οποιαδήποτε ασυμφωνία στα δεδομένα και να εξασφαλιστεί η καταβολή του ποσού.

Να σημειωθεί ότι η οικονομική ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως και τα 800 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί που αναγνωρίζεται ως εξαρτώμενο μέλος. Αντίστοιχα, έως 800 ευρώ μπορούν να λάβουν και οι φοιτητές για τη μίσθωση της κατοικίας τους. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται βάσει των στοιχείων που δηλώνονται στο μισθωτήριο και στα έγγραφα πληρωμής του ενοικίου.

Στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν εγκρίνεται ή το ποσό δεν πιστώνεται, οι λόγοι μπορεί να ποικίλλουν. Συχνές αιτίες είναι η μη πλήρωση των προϋποθέσεων για τα φοιτητικά μισθωτήρια, τα λάθη σε μισθώσεις όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβόλαια, καθώς και οι διαφορές στο δηλωμένο ποσό του ενοικίου σε σχέση με το πραγματικό. Αν εμφανίζεται υψηλότερο μίσθωμα από εκείνο που προβλέπει το συμβόλαιο, ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταθέσει τα τραπεζικά παραστατικά και το σωστό μισθωτήριο, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ακριβή ποσά.

Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο πολίτης δικαιούται την ενίσχυση, τα στοιχεία του αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ολοκληρώνει τη διαδικασία πληρωμής και δρομολογεί την πίστωση του ποσού στον λογαριασμό του.

Τα κριτήρια που καθορίζουν τη χορήγηση του επιδόματος είναι συγκεκριμένα. Ως προς το εισόδημα, για τους άγαμους το ανώτατο όριο είναι οι 20.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρια (είτε πρόκειται για γάμο είτε για σύμφωνο συμβίωσης) το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται σε 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι μονογονεϊκές οικογένειες μπορούν να έχουν εισόδημα έως 31.000 ευρώ, με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του πρώτου. Σε ό,τι αφορά την περιουσία, η αντικειμενική αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για ένα άτομο, ενώ το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την τελική επιδότηση είναι η συνέπεια στην πληρωμή των ενοικίων. Όσοι ενοικιαστές έχουν αφήσει απλήρωτα μισθώματα θα λάβουν μειωμένο ποσό ή ακόμη και καθόλου ενίσχυση. Το σύστημα της ΑΑΔΕ διασταυρώνει αυτόματα τις πληρωμές: όταν υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, η επιδότηση δεν υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο μίσθωμα, αλλά αποκλειστικά βάσει των πραγματικών εισπράξεων που έχουν δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη στο έντυπο Ε2.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο και καταβάλλεται στο ακέραιο. Παρά ταύτα, όσοι επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν το σύστημα δηλώνοντας ανακριβή στοιχεία κινδυνεύουν με σοβαρές συνέπειες: το ποσό χαρακτηρίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε αντίστοιχη επιδότηση για τρία χρόνια.