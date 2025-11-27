Πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε μεγάλη εγκατάσταση εξόρυξης και διανομής φυσικού αερίου στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, προκαλώντας διακοπή στην τροφοδοσία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στις 23:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:30 ώρα Ελλάδας), drone έπληξε την εγκατάσταση του κοιτάσματος πετρελαίου Χορ Μορ, διακόπτοντας την παροχή αερίου σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες», ανέφερε η αρχή αερίου και ηλεκτρισμού της περιφέρειας σε ανακοίνωσή της.

Το κοίτασμα Χορ Μορ εκμεταλλεύεται εταιρεία των ΗΑΕ, η Dana Gas. Βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια και τροφοδοτεί με ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος του Κουρδιστάν.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της περιοχής εξήγησε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε «δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά».

🇮🇶 The @DanaGasUAE and @CrescentPetrol operated Khor Mor gas field in the Kurdistan Region of northern Iraq has once again come under attack overnight.



Drone strike said to have caused "a complete interruption of gas supplies to the region's power plants." #oott https://t.co/XTI4m26y7z pic.twitter.com/7RAFpfxuW0 — Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) November 27, 2025

Οι ιρακινές αρχές ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η καταστροφή δεν προκάλεσε ανθρώπινα θύματα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την απόπειρα να τρωθεί «η ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα» της χώρας.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Η επίθεση προκάλεσε απώλεια ισχύος της τάξης των 2.600 μεγαβάτ (MW), ή αλλιώς του 80% της δυναμικότητας της περιοχής, σύμφωνα με τον Ομέντ Άχμεντ, εκπρόσωπο του ρυθμιστικού φορέα της αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή του Κουρδιστάν.

Το συγκρότημα Χορ Μορ έχει υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, τέσσερις εργαζόμενοι, υπήκοοι Υεμένης, σκοτώθηκαν επίσης σε πλήγμα drone.

Στην περιφέρεια του Κουρδιστάν καταγράφτηκε φέτος σειρά επιθέσεων με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά πλειονότητα εναντίον πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Για τις περισσότερες ενέργειες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.