Δύο μέλη της Εθνοφρουράς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκαν στην Ουάσιγκτον, λιγότερο από δύο τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο — περιστατικό που ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε ως «στοχευμένη επίθεση».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας μόνο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον των δύο Εθνοφρουρών από τη Δυτική Βιρτζίνια το απόγευμα της Τετάρτης, προτού ακινητοποιηθεί από συναδέλφους τους που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση και έσπευσαν όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο CBS, αναγνώρισαν τον ύποπτο ως τον Ραχμανουλάχ Λακάνγουαλ, 29 ετών, Αφγανό υπήκοο που έφτασε στις ΗΠΑ το 2021.

Σε υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνεται η επιχείρηση των Αρχών να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον ύποπτο.

🚨BREAKING: 🇺🇲Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόμενος στη Φλόριντα, τόνισε ότι ο δράστης θα «πληρώσει πολύ ακριβά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

Τα κρυφά ηφαίστεια κρύβουν σοβαρότερους κινδύνους από τα διάσημα – Τι επισημαίνει ειδικός «Οι καρδιές όλων των Αμερικανών είναι απόψε με αυτά τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια και τις οικογένειές τους. Η αγάπη ολόκληρης της χώρας μας τούς συνοδεύει και τους υψώνουμε στις προσευχές μας», τόνισε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι, παρά τη θλίψη για τους τραυματίες, αισθάνεται «δίκαιη οργή και αποφασιστικότητα» και ξεκαθάρισε: «Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι το κτήνος που διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θεωρεί ότι ο ύποπτος «είναι ξένος, ο οποίος μπήκε στη χώρα από το Αφγανιστάν» και μεταφέρθηκε «από την κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις διαβόητες πτήσεις για τις οποίες όλοι μιλούσαν». Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τη σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας ότι η παραμονή του υπόπτου παρατάθηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό» και «τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας».

Στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι η επίθεση αναδεικνύει «τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε να μπουν 20 εκατομμύρια άγνωστοι και ανεξέλεγκτοι αλλοδαποί από όλο τον κόσμο». Αναφέρθηκε επίσης στη Μινεσότα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, «εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες καταστρέφουν την πολιτεία», ενώ έκανε λόγο για «συμμορίες Σομαλών από χώρα χωρίς κυβέρνηση, νόμους ή υποδομές».

«Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες επιθέσεις στη δημόσια ασφάλεια από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται στη χώρα μας», σημείωσε. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να επανεξετάσουν κάθε αλλοδαπό που εισήλθε στη χώρα από το Αφγανιστάν επί Μπάιντεν» και πρόσθεσε ότι πρέπει να ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση κάθε αλλοδαπού που δεν συμβάλλει στη χώρα». «Αν δεν μπορούν να αγαπούν την Αμερική, δεν τους θέλουμε εδώ», τόνισε.

President Trump delivers remarks on the horrific attack on the Great National Guard Warriors https://t.co/xDxRzJENU0 — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

Ο Τραμπ επισήμανε ότι «η Αμερική δεν θα λυγίσει ποτέ απέναντι στην τρομοκρατία» και ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή στο «Υπουργείο Πολέμου», όπως το αποκάλεσε, να κινητοποιήσει 500 επιπλέον στρατιώτες για την ενίσχυση της ασφάλειας στην πρωτεύουσα. «Θα κάνουμε την Αμερική ξανά απολύτως ασφαλή και θα φέρουμε στη δικαιοσύνη τον δράστη αυτής της βάρβαρης επίθεσης, αν οι σφαίρες που δέχθηκε δεν το έχουν ήδη κάνει», πρόσθεσε.

Ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, υπογράμμισε ότι οι δύο τραυματίες «φορούσαν τη στολή της χώρας μας και περιπολούσαν τους δρόμους της πρωτεύουσάς μας, έχοντας δώσει όρκο να υπερασπιστούν το έθνος έναντι όλων των εχθρών, ξένων και εγχώριων». Ευχαρίστησε τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, καθώς και τη Μυστική Υπηρεσία και τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, καλώντας τις οικογένειες των Αμερικανών να προσευχηθούν για τους δύο τραυματίες Εθνοφρουρούς και τους οικείους τους. «Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους παρηγορεί, και ο Θεός να ευλογεί και να προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», κατέληξε.

Η Joint Task Force DC, αρμόδια για την παρουσία της Εθνοφρουράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:15, κοντά στον σταθμό μετρό Farragut Square.

Οι δύο στρατιώτες πραγματοποιούσαν περιπολία υψηλής ορατότητας στη διασταύρωση των οδών 17th και I, ένα σημείο που κατακλύζεται από εργαζόμενους στη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

🚨🇺🇸 BREAKING: First images from the scene of the National Guard shooting near the White House.



Two Guardsmen were severely wounded in downtown Washington, D.C. earlier today.

This footage shows the immediate aftermath as responders rushed in.



The situation remains under… pic.twitter.com/6Sk64FXAI1 — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) November 26, 2025

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες «δέχθηκαν μια απροκάλυπτη επίθεση, μια φρικτή πράξη βίας».

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζεφ Κάρολ, ο δράστης «ξεπρόβαλε από τη γωνία» και «αμέσως άρχισε να πυροβολεί με ένα πυροβόλο όπλο», σημειώνοντας πως οι στρατιώτες είχαν ουσιαστικά «στηθεί σε ενέδρα».

FBI DIRECTOR KASH PATEL: "Please send your prayers to those brave warriors who are in critical condition and their families. They're here serving our country. They are here protecting everyday Americans and citizens around the world in our nation's capital." pic.twitter.com/bw5nIayMmD — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

Συνάδελφοί τους που βρίσκονταν κοντά άκουσαν τους πυροβολισμούς και αντέδρασαν άμεσα.

«Κατάφεραν να επέμβουν και, αφού είχε πυροβοληθεί, τον ακινητοποίησαν στο έδαφος μέχρι να φτάσει η αστυνομία μέσα σε λίγα λεπτά», είπε ο Κάρολ.

Sickened to hear two National Guard have been shot by a crazy loser near the White House.



The were outside the metro station I use for work. I always say hello and thank you to the NG. They are part-time troops serving their nation.



Pray for them. https://t.co/Gn9wwPSTxy — Ben Leo (@benleo444) November 26, 2025

Πηγές του CBS ανέφεραν ότι ο δράστης χτυπήθηκε από τέσσερις σφαίρες.

Παραμένει άγνωστο τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε ή ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο πίσω από την επίθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ύποπτος δεν συνεργαζόταν με τις αρχές το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Τραμπ —ευρισκόμενος στο Mar-a-Lago— επανέλαβε ότι επίκειται σκληρή τιμωρία: «Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, και οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση σε διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, όπως και να έχει, θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα». Πρόσθεσε: «Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάλεσε «όλους όσοι έχουν πίστη» να προσευχηθούν για τους τραυματίες, ενώ ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισι, αρχικά ανακοίνωσε τον θάνατό τους, πριν επανέλθει μιλώντας για «αντιφατικές αναφορές» σχετικά με την κατάστασή τους.

Η επίθεση οδήγησε σε σύντομο lockdown στον Λευκό Οίκο και σε προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National, παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Στο σημείο του συμβάντος, τζάμια από στάση λεωφορείου ήταν διασκορπισμένα στο πεζοδρόμιο, με την περιοχή να έχει αποκλειστεί από περιπολικά, ένοπλους αστυνομικούς και μέλη της Εθνοφρουράς.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο BBC ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους τρεις.

Πεζοί άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, κάποιοι αναζητώντας καταφύγιο σε κάβα.

Άλλος μάρτυρας, που βρισκόταν με το αυτοκίνητό του κοντά στον σταθμό μετρό, έδειξε στο BBC βίντεο από τους δύο στρατιώτες που κείτονταν στο δρόμο με τις στολές τους ενώ δέχονταν τις πρώτες βοήθειες. Ένα τρίτο άτομο, που φαινόταν να είναι ο φερόμενος δράστης, επίσης βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και δεχόταν περίθαλψη.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι ο πρόεδρος του ζήτησε να στείλει 500 επιπλέον μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε την Ουάσιγκτον μια ασφαλή και όμορφη πόλη», δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

Στην Ουάσιγκτον έχουν αναπτυχθεί σχεδόν 2.200 μέλη της Εθνοφρουράς. Η δύναμη περιλαμβάνει τμήματα από την Περιφέρεια της Κολούμπια καθώς και από τις Λουιζιάνα, Μισισιπή, Οχάιο, Νότια Καρολίνα, Δυτική Βιρτζίνια, Τζόρτζια και Αλαμπάμα.