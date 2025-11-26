Δύο μέλη της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο και μεταφέρθηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία της Ουάσινγκτον για νοσηλεία.

Οι στρατιώτες υπηρετούν στην Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Πάτρικ Μόρισεϊ. Αρχικά σε ανάρτησή του είχε αναφέρει τον θάνατό τους, αλλά 23 λεπτά αργότερα δημοσίευσε νέα ενημέρωση, κάνοντας λόγο για «αντικρουόμενες πληροφορίες» σχετικά με την κατάσταση των δύο στρατιωτών.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αρχικά ότι οι στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους, επικαλούμενα τον κυβερνήτη, ωστόσο στη συνέχεια διόρθωσαν την είδηση.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε το κοινό να αντιμετωπίζει προσεκτικά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν. Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό «ενέδρα» και τόνισε ότι υπάρχει μόνο ένας ύποπτος, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, θα αναπτυχθούν επιπλέον 500 μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στη Δυτική Βιρτζίνια, πατρίδα των δύο πεσόντων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε την πρώτη του δήλωση για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν κρίσιμα και να νοσηλεύονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, ό,τι κι αν γίνει, θα πληρώσει ακριβά», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

«Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφυλακή μας και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου».

Ο αναπληρωτής διευθυντής, Νταν Μποντζίνο, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, προσθέτει:«Στελέχη του FBI συνδράμουν στην έρευνα για τους πυροβολισμούς εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς μας στην Ουάσιγκτον.Παρακαλώ αφιερώστε μια στιγμή για να προσευχηθείτε για αυτούς τους ήρωες και τις οικογένειές τους.

BREAKING: Two National Guard members shot near the White House have died, according to the West Virginia state governor.



They were both West Virginia National Guard members says Sky's US correspondent Mark Stone who reports live at the scenehttps://t.co/T4NaJhvuvM



📺 Sky 501 pic.twitter.com/1bZu6Yt2re — Sky News (@SkyNews) November 26, 2025

Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και όλους όσοι την υπερασπίζονται».

Πως έγινε η επίθεση

Ο Τζεφ Κάρολ, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου λεπτομέρειες για την επίθεση και τον τρόπο που εξελίχθηκε.

Σύμφωνα με τον Κάρολ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), ενώ τα μέλη της Εθνοφρουράς πραγματοποιούσαν «περιοδείες υψηλής ορατότητας στην περιοχή».

🚨🇺🇸 JUST IN: WHITE HOUSE ON LOCKDOWN



Two service members, likely National Guardsmen, have been shot at 17th & I Streets NW, just blocks from the White House.



The scene has been secured and one suspect is in custody.



The condition of the two service members remains unclear. pic.twitter.com/BxzEeZoOAD — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) November 26, 2025

«Ένας ύποπτος εμφανίστηκε από μια γωνία, ύψωσε το όπλο και πυροβόλησε κατά των μελών της Εθνοφρουράς. Τα μέλη της Εθνοφρουράς κατάφεραν –μετά από κάποια αντιπαράθεση– να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον θέσουν υπό κράτηση», είπε ο Κάρολ στους δημοσιογράφους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο επικεφαλής της αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους υπόπτους. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο ύποπτος τραυματίστηκε από πυρά.