Με αυτογκόλ του Σαλισού στο 88′ η Πάφος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Μονακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ενώ η Κοπεγχάγη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με το 3-2 επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Η πρώτη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ήταν ούτως ή άλλως ιστορική επιτυχία για την Πάφο, η οποία όμως δεν αρκείται σε αυτό. Αντιθέτως, παλεύει όλα τα παιχνίδια και έχει καταφέρει να έχει πλέον 6 βαθμούς μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές.

Υποδεχόμενη τη Μονακό, η κυπριακή ομάδα έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό από το γκολ του Μιναμίνο, αντέδρασε όμως άμεσα: Δοκάρι στο 7′ με τον Άντερσον και 1-1 στο 19′ με ωραία κεφαλιά του Νταβίντ Λουίζ. Στο 26′ οι Γάλλοι πήραν ξανά το προβάδισμα με το γκολ του Μπαλογκάν μετά το μεγάλο λάθος του Μιχαήλ, λίγο πριν το τέλος του ματς όμως, στο 88′, ο Σαλισού με κεφαλιά έβαλε αυτογκόλ για το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Πρώτο τρίποντο για την Κοπεγχάγη

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Κοπεγχάγη φιλοξένησε την Καϊράτ και άνοιξε το σκορ στο 26′ με τον Ντάντασον, για να ακολουθήσει το 2-0 στο 59′ με πέναλτι του Λάρσον και το 3-0 στο 73′ με το τρομερό σουτ του Ρόμπερτ. Όλα ήταν εύκολα, με λίγα λόγια, για τους Δανούς, οι οποίοι όμως στο τέλος αγχώθηκαν καθώς στο 81′, από το τραγικό λάθος του Κοτάρσκι, ο Σατπάεφ μείωσε σε 3-1 και στο 90′ ο Μάιμπεκ έκανε το 3-2.