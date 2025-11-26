Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +12 στα μισά της τρίτης περιόδου, στη συνέχεια όμως… κόλλησε και τελικά ηττήθηκε με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμες πριν την έναρξη του παιχνιδιού καθώς ήταν αμφότερες στο 8-4, οπότε όποια έπαιρνε τη νίκη θα πήγαινε στο 9-4 και θα «έπιανε» Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ που μοιράζονται την κορυφή. Και τελικά μαζί τους είναι οι Σέρβοι πλέον, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται στο 8-5.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και έμεινε πίσω με 12-5 στο 5′, στη συνέχεια όμως οι Φουρνιέ και Χολ έδωσαν λύσεις και οι «ερυθρόλευκοι» αρχικά μείωσαν σε 21-18 και στη συνέχεια πέρασαν μπροστά (24-27 στο 13′) με σκόρερ τον Γάλλο.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με σερί 9-0 προηγήθηκαν με 33-27 στο 18′, οι Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ όμως βγήκαν μπροστά για τον Ολυμπιακό που κατάφερε να βρεθεί στο +1 (38-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Πειραιώτες μπήκαν πολύ καλά στην τρίτη περίοδο και με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να σκοράρουν συνεχώς προηγήθηκαν με 52-44 στο 24′ και με 60-48 στο 26′, ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση. Κάπου εκεί, όμως, άρχισε η αντεπίθεση του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος μείωσε σε 59-65 στο 30′ και μπήκε φουριόζος στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με τον Ολυμπιακό να έχει κολλήσει, οι Σέρβοι έκαναν σερί και προηγήθηκαν με 72-65 στο 33′, με το γήπεδο να έχει… πάρει φωτιά. Ο Βεζένκοβ κράτησε όρθια την ομάδα του Μπαρτζώκα που μείωσε σε 79-77 στο 37′, ο ΜακΙντάιρ όμως «πυροβολούσε» για τους γηπεδούχους που ξέφυγαν με 86-77 και τελικά πήραν τη νίκη με 91-80.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80