Η Ελλάδα επανέλαβε με έμφαση ότι παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των θυμάτων και στην τιμωρία των δραστών της εμπορίας ανθρώπων, κατά την Υψηλού Επιπέδου συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέτασε την πρόοδο του Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στην ομιλία της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά υπογράμμισε τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, ανέδειξε την πολιτική και τη νομοθεσία της χώρας μας σχετικά με την προστασία ευάλωτων ομάδων από την εμπορία ανθρώπων και τη θυματοποίηση.

«Η εμπορία ανθρώπων ως μορφή σύγχρονης δουλείας δεν αποτελεί μόνο άμεση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επιβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευση της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των δραστών και την προστασία των θυμάτων αυτών των ειδεχθών πράξεων» ανέφερε η κ. Μπαλτά.

Πηγή: ΑΠΕ