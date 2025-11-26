Εκπληκτική η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με το κορεό που είχε ετοιμάσει η ΠΑΕ να κλέβει την παράσταση.

Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί εδώ και μία εβδομάδα, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» περίμεναν υπομονετικά να έρθει η ώρα για να πάνε στο γήπεδο και όλη η Ευρώπη τελικά είδε ένα εκπληκτικό κορεό.

Απέναντι στη «βασίλισσα», το Καραϊσκάκη φόρεσε τα γιορτινά του για τον «βασιλιά της Ευρώπης» που είναι εδώ, όπως ανέφερε το σχετικό μήνυμα.