Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση δολοφονίας μιας 47χρονης γυναίκας στην περιοχή του Σαλέρνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος.

Το θύμα, η Tina Sgarbini, βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του διαμερίσματός της το πρωί της Κυριακής (24/08). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, Christian Persico, μετά από έντονο καβγά. Ο άνδρας φέρεται να τη στραγγάλισε και στη συνέχεια να διέφυγε, πριν συλληφθεί περίπου 16 ώρες αργότερα.

Οι καραμπινιέροι εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη, ενώ ιατροδικαστής κλήθηκε να διενεργήσει αυτοψία. Ο δήμαρχος του Μοντεκορβίνο Ροβέλα, Μαρτίνο Ντ’Ονόφριο, δήλωσε ότι ο 36χρονος εθεάθη τα ξημερώματα στην περιοχή Σαν Πιέτρο.

Παράλληλα, ιταλικά μέσα κάνουν λόγο για σημείωμα που φέρεται να άφησε ο κατηγορούμενος στη μητέρα του, παραδεχόμενος ότι έκανε «κάτι ηλίθιο», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η ακριβής φύση της σχέσης του ζευγαριού παραμένει ασαφής, καθώς αναφέρεται ότι είχαν θεαθεί πρόσφατα μαζί σε μπαρ. «Δεν είχαμε ποτέ καμία αναφορά για προβλήματα μεταξύ τους. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Η Tina Sgarbini ήταν μητέρα δύο παιδιών από προηγούμενη σχέση.

Το προφίλ του δράστη στο Facebook, ωστόσο, περιλαμβάνει πολλές φωτογραφίες των δυο τους μαζί, να είναι αγκαλιασμένοι και απολαμβάνοντας μερικές από τις κοινές τους στιγμές. Τόσο η φωτογραφία προφίλ τους όσο και η φωτογραφία εξωφύλλου τους απεικονίζουν ως ένα δεμένο και ευτυχισμένο ζευγάρι.