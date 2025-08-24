Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες και μαζί του τελειώνουν και οι άδειες των εργαζομένων που επέλεξαν τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού για να ξεκουραστούν.

Για τον λόγο αυτό, από το μεσημέρι της Κυριακής (24.08.2025) παρατηρείται κίνηση κυρίως στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς όπως φαίνεται πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν την Πελοπόννησο.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στα διόδια Αφιδνών ενώ αυξημένη κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά καθώς τα πλοία φτάνουν γεμάτα από εκδρομείς που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.