Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Κρυονερίου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη ο ξαφνικός θάνατος μιας 30χρονης εγκύου.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, η γυναίκα με καταγωγή από το Κρυονέρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη, και τελικά έχασε τη ζωή της λίγες ώρες αργότερα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο χωριό της, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της, από ανακοπή καρδιάς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Για την ταχύτερη μεταφορά της εγκύου, στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο, ώστε το ασθενοφόρο να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέσα σε διάστημα 31 λεπτών.

Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών να τη σταθεροποιήσουν, αργά τη νύχτα άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η κοινωνία του Λαγκαδά παραμένει συγκλονισμένη, με την είδηση του ξαφνικού θανάτου της 30χρονης εγκύου.