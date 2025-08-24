Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως η Γερμανία θα πρέπει να κοιτάξει πέρα από μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει δασμούς 15% σε προϊόντα της ΕΕ και να βρει νέους εμπορικούς εταίρους τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Πώς θα χειριστούμε το παγκόσμιο εμπόριο αν, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να τηρούν τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου;», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης.

«Θα πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους στον κόσμο που συμμερίζονται τον τρόπο σκέψης μας», πρόσθεσε ο ηγέτης του συντηρητικού κόμματος CDU, του οποίου το ποσοστό αποδοχής ανέρχεται στο 25%, που σύμφωνα με το Reuters είναι το ίδιο με αυτό του ακροδεξιού Alternative for Deutschland (AfD).

«Χρειαζόμαστε καλές οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ίσως να τα καταφέρουμε εύκολα», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι εμπορικές δυνατότητες μπορεί να ανοίξουν με τη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική και θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαίο όφελος.

«Πρέπει να ακολουθούμε με συνέπεια αυτόν τον δρόμο», συνέχισε.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι βασικά ερωτήματα σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας για την απασχόληση, τις συντάξεις και τα επιδόματα υγείας.