Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, αναγνώρισε δημόσια ότι η προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Σε ομιλία του στην Όσναμπρικ, στην Κάτω Σαξονία –πατρίδα της Volkswagen– υπογράμμισε ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται απλώς σε μια περίοδο πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας, αλλά αντιμετωπίζει μια «δομική κρίση».

Ο ίδιος δήλωσε αυτοκριτικά πως «το έργο αυτό είναι μεγαλύτερο απ’ όσο κάποιοι φαντάζονταν πριν από έναν χρόνο», αναγνωρίζοντας ότι μεγάλα τμήματα της γερμανικής οικονομίας «δεν είναι πλέον πραγματικά ανταγωνιστικά», αναφέρει το Bloomberg.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη Volkswagen, η οποία κατέγραψε πτώση κερδών κατά 36% στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας πως αυτό είναι «μόνο ένα από τα πολλά μηνύματα» για την κατάσταση της οικονομίας.

Παράλληλα, η BMW ανακοίνωσε μείωση κερδών κατά 29% στο πρώτο εξάμηνο, γεγονός που καταδεικνύει τη βαθιά κρίση που πλήττει τον άλλοτε ισχυρό πυλώνα της γερμανικής βιομηχανίας, τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρώτη αιτία, η μείωση της ζήτησης από τις ΗΠΑ

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ζοφερή αν συνυπολογιστεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας που επικαλείται το Reuters, η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 – περισσότερο απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση της ζήτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις υποτονικές επενδύσεις που μειώθηκαν κατά 1,4%, αλλά και στη χαμηλή καταναλωτική δαπάνη.

Η Γερμανία, που ήδη βρέθηκε σε ύφεση την προηγούμενη χρονιά, αναμένεται φέτος να καταγράψει μηδενική ανάπτυξη σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους για την αντοχή της ίδιας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά.

Η κυβέρνηση Μερτς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση με πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 46 δισ. ευρώ ως το 2029, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων, ενώ παράλληλα σχεδιάζει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 τρισ. ευρώ σε υποδομές, πράσινη μετάβαση και άμυνα, ανοίγοντας ακόμη και το ζήτημα χαλάρωσης του αυστηρού «φρένου χρέους». Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων έχει προκαλέσει έντονη κριτική από οικονομολόγους, ενώ έρευνες δείχνουν πως μόνο το ένα τέταρτο των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο των πρώτων εκατό ημερών της νέας κυβέρνησης.

Έλλειψη στρατηγικής προσαρμογής απέναντι στις παγκόσμιες αλλαγές

Ο ίδιος ο Μερτς τόνισε ότι «τα θεμέλια στη Γερμανία δεν ήταν αρκετά καλά την τελευταία δεκαετία», αναγνωρίζοντας πως η χώρα πληρώνει τώρα την έλλειψη στρατηγικής προσαρμογής στις αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας. Η Γερμανία, ο άλλοτε αδιαμφισβήτητος οικονομικός κινητήρας της Ευρώπης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δοκιμασία που απαιτεί ριζικές αλλαγές στη βιομηχανία, στην αγορά εργασίας και στις επενδύσεις, ώστε να ξανακερδίσει την ανταγωνιστικότητά της.