Με «όπλα» το δυνατό σερβίς και το αποτελεσματικό μπλοκ, η Εθνική βόλεϊ γυναικών πραγματοποίησε την κορυφαία της εμφάνιση στη φετινή διοργάνωση και επικράτησε του Πουέρτο Ρίκο με 3-1 σετ, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στον Γ’ όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη.

Το σύνολο του Απόστολου Οικονόμου άσκησε μεγάλη πίεση με το σερβίς και «χτύπησε» με το μπλοκ, καταβάλλοντας το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης. Εκτός από το πρώτο τρίποντο που ανοίγει τον δρόμο για πρόκριση στους «16», η επιτυχία χαρίζει πολύτιμους βαθμούς στη διεθνή κατάταξη.

Η στατιστική εικόνα της Ελλάδας αποτυπώνεται σε 7 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη των αντιπάλων, ενώ το Πουέρτο Ρίκο κατέγραψε 1 άσσο, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη.

Τα σετ: 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) σε 97′.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 14 (12/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 20% άριστες), Μπακοδήμου 12 (8/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 37% άριστες), Τερζόγλου 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 26 (22/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 60% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, .

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βάσκεθ 14 (13/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Ρέγιες 1 (1/7 επ.), Ορτίθ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (3/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 43% υπ.-36% άριστες), Τσάμπιον 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ) / Βενέγας (λ, 44% υπ.-19% άριστες), Χόλινγκσγουόρθ 2 (2/9 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ 1 (1/7 επ.), Ερνάντεθ 4 (4/7 επ.), Σάντος.

