Μια γυναίκα φαίνεται πως έκανε διακοπές και έφευγε χωρίς να πληρώσει, όπως γνωστοποίησε ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω ανάρτησής της στο Facebook.

Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για γυναίκα ηλικίας 42 ετών, «που συστήνεται ως Cristi στο WhatsApp, έμεινε στα καταλύματά μας, έκανε κανονικά διακοπές και έφυγε χωρίς να πληρώσει».

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η γυναίκα αυτή,

Άφησε το δωμάτιο σε ελεεινή κατάσταση, επικοινωνεί μόνο μέσω WhatsApp, δεν διαθέτει ταυτότητα – μόνο διαβατήριο σε ισχύ, δίνει λάθος/ψευδή διεύθυνση, έχει εκδώσει πολλαπλές ταυτότητες: Νάξο, Γιάννενα, Σπέτσες, είναι γεννημένη στην Πάτρα».

«Έχω ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες και αναμένω την εξέλιξη», σημειώνει η ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ έκαναν λόγο για τρεις αναφορές σε Κύθνο και Λαύριο.