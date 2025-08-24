Αύριο, Δευτέρα 25 Αυγούστου, ξεκινά η προκαταρκτική που έχει διατάξει η Εισαγγελία Δωδεκανήσων για την πολύχρονη διακοπή της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και την ποιότητα του νερού στην Πάτμο, μετά τις εικόνες ντροπής με βρύσες που βγάζουν… καφέ νερό με έντονη οσμή.



Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου βρίσκονται ήδη στην Πάτμο προκειμένου να κάνουν ελέγχους σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, για να διαπιστώσουν αν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το πρόβλημα εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό, μήκους περίπου 100 μέτρων, που καταλήγει στην Βορειοδυτική πλευρά της Πάτμου, στην παραλία Χοχλακάς κάτι που οδηγεί στην υπολειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Πάτμου.



Ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Τσαμπαλάκης διέψευσε ότι λύματα καταλήγουν στις βρύσες και στις αυλές σπιτιών. «Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης. Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου» δήλωσε ο δήμαρχος Πάτμου.

Η δημοτική Αρχή, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα έγκειται στο ότι έχει βουλώσει ο τελικός αγωγός που απορρέουν τα λύματα. «Είναι θέμα βιομάζας, είναι θέμα μεμβρανών, είναι θέμα ότι έχει βουλώσει αρχές Αυγούστου ο τελικός αγωγός που απορρέουν τα λύματα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση το νερό με τα λύματα».

Δυσλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού

Μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης είπε, πως «και την στιγμή που είχαμε το πρόβλημα δυσλειτουργίας του βιολογικού, τα λύματα δεν δημιούργησαν πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα έργο αρκετά παλαιό που πρέπει να συντηρείται συνεχώς». Ο κ. Υψηλάντης αναγνώρισε πως το έργο αυτό, πριν εκτελεστεί, δεν έχει μελετηθεί όπως έπρεπε. «Ναι μεν», προσθέτει ο κ. Υψηλάντης, «τα βυτιοφόρα άδειαζαν το περιεχόμενο τους στον βιολογικό αυτό όμως ουδέποτε κατέληγε, έτσι όπως ήταν στη θάλασσα».