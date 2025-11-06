Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου, καθώς κάποιος της φώναξε «αυνανιστής», προκαλώντας την αντίδρασή της.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μιλούσε στο One Channel και ανέλυε τις θέσεις του κόμματος της.

Τότε, ακούστηκε από το βάθος η λέξη «αυνανιστής», με την ίδια να «παγώνει».

«Τι έγινε;», ρώτησε ο παρουσιαστής Σταμάτης Ζαχαρός, με την ίδια να απαντά: «Προφανώς κάποιος ο οποίος διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…».

Δείτε το βίντεο: