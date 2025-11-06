Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς τα έβαλε με τους παίκτες του για τις χαμένες ευκαιρίες και με τον διαιτητή για τις αποφάσεις του.

Η Ένωση ήθελε τη δεύτερη νίκη της ώστε να κάνει βήμα πρόκρισης, έχοντας απέναντί της μια ομάδα που είχε δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια. Αντί για νίκη, όμως, ήρθε τελικά η ισοπαλία και μάλιστα με πέναλτι του Γιόβιτς στο 90′, αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί κανέναν στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων».

Αυτό έγινε σαφές και στις δηλώσεις του Σέρβου προπονητή, ο οποίος ήταν εκνευρισμένος τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του αγώνα.

«Η μπάλα δεν είναι μαζί μας τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε ευκαιρίες και σκοράραμε μόνο μια φορά με το πέναλτι. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Έπαιζαν με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου, προσπάθησαν μέχρι το τέλος. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις και ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί με τον τρόπο αυτόν. Κοίταξε το VAR δύο φορές από 5 λεπτά και έφερε εκνευρισμό αυτό. Το τελείωμα των φάσεων είναι το πρόβλημά μας.

Κακό αποτέλεσμα, θέλαμε τη νίκη. Πρέπει να πάρουμε τους 2 βαθμούς που αφήσαμε σήμερα. Έχουμε δύο ματς κόντρα σε Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ και πρέπει να τις νικήσουμε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σήμερα η Φιορεντίνα».