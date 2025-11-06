Η ΑΕΚ υπολόγιζε ότι θα έπαιρνε τη νίκη επί της Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική του Europa Conference League, από νωρίς όμως έμεινε πίσω στο σκορ με πέναλτι του Μπερκ και το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει βαθμό με το τελικό 1-1, ισοφαρίζοντας επίσης με πέναλτι του Γιόβιτς στο 90′.

Η Ένωση ήταν αυτή που πατούσε καλύτερα στα πρώτα λεπτά του αγώνα δείχνοντας διάθεση να πιέσει και στο 10′ είχε μεγάλη ευκαιρία με την κάθετη του Μαρίν για τον Κουτέσα, ο οποίος πάτησε στην περιοχή και έκανε το σουτ αλλά ο ΜακΓκίντι απέκρουσε. Οι «κιτρινόμαυροι» έπαιζαν στο μισό γήπεδο τους Ιρλανδούς, οι οποίοι έκαναν όμως τη ζημιά στη μοναδική φάση που πέρασαν το κέντρο.

Στο 17′ οι φιλοξενούμενοι βγήκαν μπροστά και ο ΜακΓκόβερν βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από μονομαχία με τον Μαρίν, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι και να επιμένει στην απόφασή του μετά την εξέταση του VAR. Έτσι, ο Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεση στο 20′ και έκανε το 0-1.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση, η αλήθεια όμως είναι ότι δυσκολευόταν να ανοίξει την πολυπρόσωπη άμυνα, να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Για την ακρίβεια, μόνο μία τέτοια είχε στο πρώτο ημίχρονο, στο 39′, με τη μπαλιά του Πήλιου για τον Γκατσίνοβιτς που έκανε κακό τελείωμα.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Νίκολιτς έκανε δύο αλλαγές, βγάζοντας Κουτέσα και Μαρίν για να βάλει Κοϊτά και Πιερό. Ο «δικέφαλος αετός» έπαιζε, πλέον, με δύο φορ και το παιχνίδι ήταν πραγματικά μονότερμα, με την ισοφάριση όμως να μην έρχεται. Είτε επειδή ο Γιόβιτς ήταν οφσάιντ στο 50′ καθώς έσπρωχνε τη μπάλα στα δίχτυα μετά την απόκρουση του ΜακΓκίντι σε κεφαλιά του Μουκουντί, είτε γιατί χάθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν.

Όχι ήταν πολλές αυτές, πάντως… Στο 56′ ο Πιερό με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ ενώ στο 63′ ο Γκατσίνοβιτς έκανε αδύναμο πλασέ εντός περιοχής και ο ΜακΓκίντι μπλόκαρε. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κατοχή μπάλας… σχεδόν 80% αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τη λύση, με τους Ιρλανδούς να κρατούν το προβάδισμα και να βλέπουν τον χρόνο να κυλάει υπέρ τους.

Η Ένωση ήταν συνεχώς στην επίθεση ψάχνοντας τον τρόπο για να φτάσει στην ισοφάριση και τελικά τα κατάφερε με πέναλτι. Στο 85′ ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Λόπες σε μονομαχία με τον Μάνταλο, επιβεβαίωσε την απόφασή του μετά την εξέταση του VAR και στο 90′ ο Γιόβιτς εκτέλεσε για το 1-1.

Η ΑΕΚ είχε επτά λεπτά στη διάθεσή της, καθώς αυτές ήταν οι καθυστερήσεις, για να πετύχει 2ο γκολ και να πάρει τη νίκη, ο ΜακΓκίντι όμως βρήκε, έστω ελάχιστα, τη μπάλα στην κεφαλιά του Ρέλβας στο 94′ και ο Γιόβιτς δεν τα κατάφερε να τη σπρώξει στα δίχτυα, με το 1-1 να παραμένει ως το τέλος και την ομάδα του Νίκολιτς να χάνει δύο υπερπολύτιμους βαθμούς.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος (90′ Περέιρα), Μαρίν (46′ Πιερό), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (90′ Βίντα), Μάνταλος, Κουτέσα (46′ Κοϊτά), Γιόβιτς.

Σάμροκ Ρόβερς: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Ο’ Σάλιβαν, Μάθιους (46′ Γκραντ), Γουάτς (46′ Μπάρετ), Νάτζεντ, Μάλεϊ (72′ Κλαρκ), Μπερκ (46′ ΜακΈνεφ), ΜακΓκόβερν.