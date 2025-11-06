Με ανακοίνωσή της λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, η ΑΕΚ υπενθυμίζει στον κόσμο της ότι υπάρχει ποινή με διετή αναστολή, από την UEFA, για κλείσιμο του πετάλου της OPAP Arena.

Η Ένωση θέλει να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη, μετά το 6-0 επί της Αμπερντίν, για να κάνει βήμα πρόκρισης και οι άνθρωποι της ΠΑΕ θέλουν να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην υπάρξουν καπνογόνα ή χρήση λέιζερ που θα έχει ως συνέπεια να κλείσουν οι θύρες 19-21-23 και 25.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει τα εξής…

««Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (6/11, 19.45) αγώνα με την Σάμροκ Ρόβερς για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 16.45.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει όπως και στο παιχνίδι με την Αμπερντίν να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Όπως επίσης και χρήση λέιζερ. Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Σας περιμένουμε απόψε στο Σπίτι Μας».