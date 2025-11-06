Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και στο πέταλο της Original 21 κρέμασαν πανό-φωτογραφία του Μάριου Ρουμπή που δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα.

Οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία και ο Μάριος Ηλιόπουλος θα καταθέσουν λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου φίλου της Ένωσης που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή στη Χαλκίδα ενώ και οι οργανωμένοι οπαδοί δεν τον ξέχασαν φυσικά.

Απόδειξη η φωτογραφία του που κρέμασε η Original 21 στο πέταλο της OPAP Arena πριν την έναρξη του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς, ανάμεσα σε πανό των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ σε Χαλκίδα και Νέα Αρτάκη.