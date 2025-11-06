Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν δήλωσε ότι επανήλθε η ιδέα για τη δημιουργία αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας.

Σε συνέντευξη που έδωσε στη Jerusalem Post μετά τη συνάντηση με τους ομολόγους του από Ελλάδα, Κύπρο και ΗΠΑ, είπε ότι «έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δυνατότητα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι Αμερικανοί είναι πλέον πρόθυμοι να αναλάβουν σημαντικό ρόλο».

«Ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας διάδρομος υποδομών που θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη ρωσική ενεργειακή διαδρομή και θα παρακάμπτει επίσης τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους, ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση των τιμών», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν είναι όμως όλες οι χώρες της περιοχής ευπρόσδεκτες για να συμμετέχουν στο έργο του αγωγού. Συγκεκριμένα, η Τουρκία αποκλείστηκε ως πιθανή συμμέτοχος στο έργο, καθώς το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν το επιθυμούν.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει και ο στόχος τώρα είναι να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα», είπε ο Κοέν.

«Υπάρχει το σχέδιο διαδρόμου υποδομών IMEC, που προτάθηκε τόσο από την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και από την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο υποτίθεται ότι θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη. Η κύρια ιδέα είναι να μεταφέρονται πόροι από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, στην Ευρώπη, από όπου παράγεται ενέργεια, εκεί όπου χρειάζεται», είπε στη Jerusalem Post.