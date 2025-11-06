Δύο σοβαρά τροχαία σημειώθηκαν στην Αττική μέσα σε λίγες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών και αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας την Τετάρτη, στη διασταύρωση με την οδό Ανδριανού, όταν οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε απαγορευμένη αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μοτοσικλέτα που κινείτο κανονικά στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ευτυχώς όμως φορούσε κράνος, γεγονός που πιθανότατα του έσωσε τη ζωή. Περαστικοί έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η οδηγός του οχήματος, εμφανώς ταραγμένη, παραδέχθηκε πως βιαζόταν και έκανε το επικίνδυνο ελιγμό, ζητώντας συγγνώμη για το ατύχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από το σημείο του πρώτου συμβάντος, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ένα δεύτερο τροχαίο προκάλεσε αναστάτωση. Ηλικιωμένος οδηγός έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, και προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως χρειάστηκε η επέμβαση των διασωστών, οι οποίοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου για να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Παρά τα συνεχή τροχαία που σημειώνονται στην πρωτεύουσα, οι αρχές υπενθυμίζουν στους οδηγούς την ανάγκη για προσοχή και ψυχραιμία, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστους δρόμους όπως η Κηφισίας, όπου οι παραβάσεις και οι βιαστικές κινήσεις μπορεί να αποβούν μοιραίες.