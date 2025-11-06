Σε μια σπάνια και βαθιά προσωπική εξομολόγηση, η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε ανοιχτά για τη σοκαριστική ένοπλη επίθεση που βίωσε το 2016. Η αφορμή για τη δημόσια τοποθέτησή της δόθηκε από την έντονη συζήτηση γύρω από τις βεντέτες στην Κρήτη και τις πολιτικές δηλώσεις που υποστήριζαν την οπλοκατοχή ως μέσο άμυνας.

Μιλώντας στην εκπομπή Real View, αναφέρθηκε στο περιστατικό που συνέβη στο γκαράζ του σπιτιού της, δίπλα στον τότε σύζυγό της, Πάνο Καλλίτση, όταν δύο ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα τους επιτέθηκαν. Η εμπειρία αυτή διαμόρφωσε την άποψή της για το δικαίωμα στην αυτοπροστασία.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα, και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω… τίποτα.

Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας», εξομολογήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με άγγιξε γιατί έχω περάσει αυτή την ιστορία και ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου, φοβάμαι να περπατήσω στο δρόμο. Αν είχα ένα όπλο, ίσως να ένιωθα μεγαλύτερη σιγουριά. Δεν είμαστε όλοι παλαβοί να πυροβολούμε έτσι», ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας πως συνολικά έπεσαν επτά σφαίρες. Η ΈλεναΧριστοπούλου υπογράμμισε ότι το βίωμα