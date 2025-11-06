Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Μάλμε, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθειά τους και φυσικά το αποτέλεσμα.

Στον πρώτο τους ευρωπαϊκό αγώνα με τον Ισπανό προπονητή στον πάγκο οι «πράσινοι» πήραν τη 2η νίκη τους στη διοργάνωση και ανέβηκαν στη βαθμολογία, αισιοδοξώντας πλέον για τη συνέχεια. Αυτό το αποτέλεσμα άλλωστε, όπως είπε και ο Μπενίτεθ, θα τους δώσει αυτοπεποίθηση για τα επόμενα παιχνίδια.

«Το ξέραμε ότι θα ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γι’ αυτό και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Είχαμε πει και χθες ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι προσπάθεια», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για μας. Είδαμε όταν ακόμη και στο τέλος μας πίεσαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά κι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Οπότε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, είναι μία σημαντική νίκη για μας που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».