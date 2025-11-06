Με γκολ του Τζούριτσιτς στο 85′ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε χαμένο πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, δοκάρι με τον Τετέ και γενικά ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι, νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τη Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League και ανανέωσε τις ελπίδες του για πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Το παιχνίδι άρχισε με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί, οι «πράσινοι» όμως ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη ευκαιρία για να σκοράρουν και ήταν και πολύ μεγάλη.

Στο 18′ ο Σφιντέρσκι βρέθηκε στο έδαφος και ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Πολωνός φορ στο 20′. Εκτέλεση που δεν ήταν καθόλου καλή όμως, με τον Έλμποργκ να μπλοκάρει και να κρατάει το 0-0.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπορούσε να προηγηθεί αλλά δεν το έκανε και από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν αλλά να μην έχουν κάποια μεγάλη φάση, μέχρι που ήρθε αυτή στο 44ο λεπτό και ήταν για τη Μάλμε, με τον Γιόνσον να μην μπορεί να νικήσει τον Λαφόν μετά την αδράνεια της άμυνας.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπενίτεθ έβγαλε τον Σφιντέρσκι για να βάλει τον Πάντοβιτς και το «τριφύλλι» πήρε σταδιακά τον έλεγχο του παιχνιδιού, ανέβασε την απόδοσή του και στο 67ο λεπτό άγγιξε το γκολ με το πολύ ωραίο πλασέ του Τετέ που στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Στο 70′ η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ μετά το σουτ του Κυριακόπουλου που βρήκε και σε αντίπαλο και οι «πράσινοι» πίεζαν όλο και περισσότερο για το γκολ, το οποίο πέτυχαν στο 85′. Το σουτ του Τζούριτσιτς εντός περιοχής έφερε το 0-1 και χάρισε στον Παναθηναϊκό τη δεύτερη νίκη του, με αποτέλεσμα η υπόθεση-πρόκριση να παραμένει ανοιχτή.

Μάλμε: Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον,Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν (92′ Λεβίτσκι), Μπουσούλατζιτς (65′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65′ Σουμά), Χαξαμπάνοβιτς, Μπόλιν (82′ Βέκια).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Τετέ (82′ Μπακασέτας), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς).