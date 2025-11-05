Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την απελευθέρωσή του, ο Ρομ Μπρασλάβσκι μίλησε στην εκπομπή Hazinor του Καναλιού 13 στο Ισραήλ, περιγράφοντας τη ζωή του σε αιχμαλωσία, μια εμπειρία που, όπως λέει, «ξεπερνά κάθε φαντασία».

Ο 21χρονος είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, την ημέρα της επίθεσης στη Νότια Ισραηλινή επικράτεια, ενώ εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Οι μαχητές της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ τον μετέφεραν στη Γάζα, όπου παρέμεινε για πάνω από δύο χρόνια σε απομόνωση και κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

«Με έγδυσαν εντελώς, με έδεσαν και με άφησαν να πεθαίνω από την πείνα», είπε ο ίδιος. «Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό συνέβαινε πραγματικά».

Ο Μπρασλάβσκι αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. «Ο σκοπός ήταν να με εξευτελίσουν, να μου αφαιρέσουν κάθε αξιοπρέπεια», ανέφερε. Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν περισσότερες επιθέσεις, απάντησε με δυσκολία: «Ναι… ήταν το πιο φρικτό κομμάτι της αιχμαλωσίας μου. Κάτι που ούτε οι ναζί δεν θα έκαναν. Προσευχόμουν κάθε μέρα να τελειώσει».

«Επέστρεψα από τη συνάντηση με τον διάβολο», είπε συγκλονισμένος.

Οι φωνές των επιζώντων και η σιωπή της κόλασης

Η μαρτυρία του Μπρασλάβσκι είναι η πρώτη που προέρχεται από άνδρα όμηρο και επιβεβαιώνει την ύπαρξη σεξουαλικής βίας και εις βάρος ανδρών, μετά τις καταγγελίες γυναικών όπως η Αμίτ Σουσάνα και η Ιλάνα Γκρίντζεφσκι. Η τελευταία είχε περιγράψει ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, καθ’ οδόν προς τη Γάζα, έχασε τις αισθήσεις της ύστερα από την κακοποίηση που υπέστη.

Ανάλογες καταθέσεις έχουν δώσει και άλλοι πρώην αιχμάλωτοι. Η Ντάφνα Ελιάκιμ, 15 ετών, μίλησε για τη σεξουαλική βία που δέχθηκε από φρουρό της Χαμάς. «Μου έλεγε ότι όλοι θα φύγουν, κι εγώ θα μείνω εκεί, για να “φτιάξουμε οικογένεια”», είχε δηλώσει.

Τον περασμένο Αύγουστο η οικογένεια του Μπρασλάβσκι έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που είχε διακινήσει η Ισλαμική Τζιχάντ: ο νεαρός φαίνεται εξαντλημένος, βασανισμένος και ικετεύοντας για τη ζωή του.

Η μητέρα του, Τάμι Μπρασλάβσκι, αποκάλυψε ότι οι απαγωγείς προσπάθησαν να τον πείσουν να ασπαστεί το Ισλάμ με αντάλλαγμα φαγητό, όμως εκείνος αρνήθηκε, επιμένοντας στην εβραϊκή του πίστη.

Ο Ρομ Μπρασλάβσκι απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων. Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία, αγκάλιασε στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, ευχαριστώντας τους για τη διάσωσή του.

Η πλήρης συνέντευξή του, αποσπάσματα της οποίας έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, θα μεταδοθεί την Πέμπτη το βράδυ από το Κανάλι 13 του Ισραήλ, αποκαλύπτοντας μια ακόμη σκοτεινή πτυχή του πολέμου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση που σκότωσε 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή 251 πολιτών.