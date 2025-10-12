Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια αιχμαλωσίας, οι 20 όμηροι που εκτιμάται ότι παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ επικύρωσε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Οι συγκεκριμένοι όμηροι ανήκουν στους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια των φονικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους επιζώντες, ενώ από την πλευρά του το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές και 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, 26 άτομα θεωρούνται νεκρά, ενώ η τύχη δύο ακόμη αγνοείται. Η Χαμάς έχει διευκρινίσει ότι η διαδικασία ανεύρεσης των σορών των νεκρών πιθανότατα θα καθυστερήσει σε σχέση με την απελευθέρωση των ζωντανών.

Οι όμηροι που περιμένουν τη μεγάλη στιγμή

Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών

Η οικογένεια του Ματάν Ανγκρέστ δημοσιοποίησε τον Ιούνιο ένα βίντεο που δείχνει τον Ισραηλινό στρατιώτη να σύρεται έξω από άρμα μάχης στη βάση Νάχαλ Οζ από ομάδα ενόπλων στις 7 Οκτωβρίου. «Για μια μητέρα, είναι το πιο σκληρό πράγμα να βλέπει», είπε η μητέρα του, Ανατ Ανγκρέστ, στο CNN, εξηγώντας ότι έδωσε το υλικό στη δημοσιότητα φοβούμενη πως ο γιος της είχε ξεχαστεί από τις αρχές.

⚠️HORRIFYING



New footage from October 7th shows dozens of Gazan “civilians” kidnapping Matan Angrest while shouting “Allahu Akbar” like barbarians.



These people are savages.



pic.twitter.com/uBNOgZynnN — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 9, 2025

Γκάλι Μπέρμαν και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών

Οι δίδυμοι απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Άζα, μόλις δύο μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα. Ένα μήνα μετά, ο μεγαλύτερος αδελφός τους, Λιράν Μπέρμαν, δήλωσε στην Guardian: «Η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Ακόμη κι αν απελευθερωθούν, οι πληγές θα μείνουν για πάντα».

Les jumeaux Gali et Ziv Berman ont 28 ans aujourd'hui.

C'est le deuxième anniversaire qu'ils passent en tant qu'otages des terroristes du Hamas palestinien.



Cela fait 705 jours qu'ils sont privés de liberté.

Nous devons les ramener à la maison, maintenant. pic.twitter.com/t6uu0UBiXB — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) September 10, 2025

Ελκάνα Μποχμπότ, 36 ετών

Απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova, όπου είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει τραυματίες. Τον Μάιο αναγνωρίστηκε σε βίντεο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, στο οποίο φαινόταν εξουθενωμένος και εκλιπαρούσε να επανενωθεί με τη σύζυγο και το παιδί του.

With the family’s permission: Hamas released a propaganda video of hostage Elkana Bohbot, 36, for the third time.



They forced him to fake a phone call with his family—who he hasn’t spoken to in 550+ days. This is one of the most sick acts of psychological terrorism I’ve seen. We… pic.twitter.com/XZp0YngTDU — Hen Mazzig (@HenMazzig) April 19, 2025

Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών

Ως φρουρός ασφαλείας στο Nova, κατάφερε να σώσει κόσμο πριν απαχθεί. Τον Απρίλιο προβλήθηκε σε βίντεο από τη Γάζα, εμφανώς εξαντλημένος και δακρυσμένος, προκαλώντας διεθνή συγκίνηση και αντιδράσεις.

‼️🚨L’HORREUR : le Jihad islamique publie une vidéo de Rom Braslavski, kidnappé le 7 octobre.



Rom est méconnaissable, émacié, d’une insoutenable maigreur.



Quand je pense aux députés de la France Insoumise qui prétendaient avoir été ‘kidnappés’ par Israël.



Ma haine est infinie. pic.twitter.com/vxQy6qmQKF — Jérémo 🎗️ (@jeremo12) July 31, 2025

Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών

Δεκανέας του ισραηλινού στρατού, βρισκόταν κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ όταν δέχτηκε επίθεση η μονάδα του. Ο πατέρας του, Γεχούντα Κοέν, είπε στο UN News ότι η οικογένεια περιμένει αυτή τη στιγμή εδώ και δύο χρόνια: «Ελπίζουμε να περάσουν οι τρεις επόμενες ημέρες χωρίς κανείς να προσπαθήσει να το ματαιώσει».

WATCH: Footage released by the family of abducted IDF soldier Nimrod Cohen shows his kidnapping by Hamas on Oct. 7, 2023 into Gaza pic.twitter.com/wRUASjyCM2 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 25, 2025

Αριέλ Κούνιο, 28 ετών και Νταβίντ Κούνιο, 35 ετών

Απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο Αριέλ αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύντροφό του, Αρμπέλ Γέχουντ, που απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο. Ο Νταβίντ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και τις τρίχρονες δίδυμες κόρες τους. Ο πατέρας τους, Λουίς Κούνιο, έγραψε στην Haaretz ότι τα εγγόνια του «ξυπνούν κάθε βράδυ κλαίγοντας, αναζητώντας τον πατέρα και τον θείο τους», προσθέτοντας με συγκρατημένη ελπίδα: «Ελπίζω να σας δούμε σύντομα· πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει».

Brothers David (35) and Ariel (28) Cunio has been held hostage by Hamas terrorists in Gaza for more than 690 days! pic.twitter.com/TePVEYQy3w — StandWithUs (@StandWithUs) August 29, 2025

Εβιάταρ Νταβίντ, 24 ετών

Απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Τον Αύγουστο η οικογένειά του εξέφρασε φόβους ότι η Χαμάς τον αφήνει νηστικό, καθώς σε βίντεο εμφανιζόταν να δηλώνει ότι δεν έχει φάει για ημέρες. Στο ίδιο βίντεο, υπό προφανή πίεση, απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός.

David Cunio (35) werd vanuit kibboets Nir-Oz ontvoerd, evenals zijn vrouw Sharon en hun driejarige tweeling Emma en Yuli. Sharon en de kinderen werden in november 2023 vrijgelaten. David is nog altijd in Gaza. In februari dit jaar was hij nog in leven. pic.twitter.com/0tXQPaqMFa — CIDI 🎗️ (@CIDI_nieuws) October 7, 2025

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών

Βρισκόταν στο Nova με τον αδελφό του όταν απήχθη. «Μου λείπει κάθε μέρα, όλη μέρα», είπε ο αδελφός του, Γκαλ, στην Guardian. «Όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αντέξεις και να δεις φως στο τέλος του τούνελ».

Guy Gilboa Dalal

we will never give up on you, Stay strong. pic.twitter.com/rfuTSDjKqa — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) September 5, 2025

Μαξίμ Χέρκιν, 37 ετών

Ρωσοϊσραηλινός υπήκοος, γεννημένος στο Ντονμπάς της Ουκρανίας. Είχε βρεθεί τυχαία στο φεστιβάλ ως προσκεκλημένος φίλων. Πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, εργαζόταν για να στηρίξει τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του.

Look at Maxim’s eyes.

Behind them is a huge heart that takes care of everyone – his three year old daughter, his mother, his younger brother and his partner. He makes sure that nothing is missing at home.

Maxim Herkin was abducted to Gaza from the Nova Music Festival. On the… pic.twitter.com/TwNEmigfIC — Bring Them Home Now (@bringhomenow) December 13, 2023

Εϊτάν Χορν, 38 ετών

Απήχθη μαζί με τον αδελφό του, Ιάιρ, από το σπίτι του τελευταίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο Ιάιρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο και δήλωσε στην Times of Israel ότι «ζει έναν εφιάλτη που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα». Ο πατέρας τους, Ιτζίκ Χορν, ανέφερε στην Guardian: «Θα νιώσω πραγματικά καλά μόνο όταν δω τον Εϊτάν και τους υπόλοιπους ομήρους. Με τη βοήθεια του Θεού, θα επιστρέψει από την κόλαση».

Brothers belong together.

Release Eitan Horn Now ! pic.twitter.com/NOx4TQLxXf — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) May 2, 2025

Σεγκέβ Κάλφον, 27 ετών

Απήχθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το φεστιβάλ Nova. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένειά του για περίπου μία ώρα, παγιδευμένος σε μποτιλιάρισμα, μέχρι που χάθηκε το σήμα. Φίλος του είπε ότι άνδρες της Χαμάς πλησίασαν το αυτοκίνητο και τον άρπαξαν.

Segev Kalfon was 25, at the time he was kidnapped from Nova



He worked in their family bakery and his family got a sign of life from Segev.



Support and Pray for Segev#bringsegevhome#BringThemAllHome pic.twitter.com/xbh7UV3sGI — Zoe Ariella 🇮🇱✡️🎗️🧡 (@ZoeAriella_) March 15, 2025

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών

Ως φρουρός ασφαλείας στο Nova, παρέμεινε για να βοηθήσει την αστυνομία και να προσφέρει πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Τον Μάιο, η οικογένειά του συμμετείχε σε διαδηλώσεις στο Ισραήλ ζητώντας εκεχειρία. «Το μόνο που μας κρατά είναι η ελπίδα ότι ο Μπαρ είναι ζωντανός», είπε η θεία του, Όρα Ρουμπινστάιν, στο Reuters.

We must not forget the horrific moments from October 7th, the moments Bar Abraham Kupershtein was abducted into Gaza.



During the deadly Hamas attack, Bar was working as a bouncer at the Nova Music Festival. At 7am he stopped answering his phone after calmly informing his… pic.twitter.com/c51mMU3UHG — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 15, 2024

Όμρι Μιράν, 48 ετών

Ήταν στο σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ με τη σύζυγο και τις δύο κόρες τους όταν άκουσαν τις σειρήνες. Οι μαχητές ανάγκασαν έναν έφηβο γείτονα να χτυπήσει την πόρτα του ασφαλούς δωματίου. Ο Μιράν παραδόθηκε για να προστατεύσει την οικογένειά του. Η σύζυγός του περιέγραψε στην Guardian: «Η Ρόνι ούρλιαζε, προσπαθούσε να πάει μαζί του· του είπα να μην είναι ήρωας, να κάνει ό,τι του πουν για να επιστρέψει». Ο κουνιάδος του δήλωσε στο NPR: «Η μικρή Άλμα δεν έχει γιορτάσει ποτέ γενέθλια με τον πατέρα της· απήχθη όταν ήταν έξι μηνών».

Proof of life has been received of an Israeli hostage held for over a year and a half in Gaza, Omri Miran, a loving father of two. pic.twitter.com/CbeEz1wvKC — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) April 23, 2025

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Φρουρός ασφαλείας στο φεστιβάλ Nova, βοήθησε να μεταφερθούν άνθρωποι σε ασφαλές σημείο πριν απαχθεί. Σύμφωνα με μάρτυρα, τον είδαν να καθοδηγεί τραυματίες όταν τον συνέλαβαν.

Don’t forget about Eitan Mor🎗️ pic.twitter.com/lc061M5dyF — Lioness לביאה 🎗️💙✨🦁🌺 (@Lionesssa12) July 29, 2025

Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών

Η οικογένειά του δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι έλαβε «ξεκάθαρο σημάδι» πως είναι ζωντανός. Απήχθη στο Nova ενώ βοηθούσε τραυματίες. «Είναι δυνατός άνθρωπος, ψυχικά και σωματικά», είπε η θεία του, Χάνα Μάστρονοβ. «Αλλά η αντοχή έχει όρια».

Tamir Nimrodi



De 20 años, es un soldado que fue secuestrado de una base militar cerca de Gaza durante el ataque de octubre de 2023. Fue secuestrado junto con dos amigos del ejército, cuyos restos fueron posteriormente devueltos a Israel para su entierro. pic.twitter.com/CmPsszFtv0 — España por ISRAEL (@MartinsGere) October 11, 2025

Αλόν Όχελ, 24 ετών

Απήχθη στο Nova. Η μητέρα του, Ιντίτ, έγραψε στην Observer έκκληση προς τους ηγέτες του κόσμου για βοήθεια: «Ξέρω ότι ο γιος μου θα παίξει ξανά πιάνο, θα σπουδάσει μουσική, θα σερφάρει, θα μαγειρέψει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον αγκαλιάσω ξανά».

Alon Ohel.

We look forward to seeing you play the piano again.

We pray that this will happen soon.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/z679onDvwH — armandoparlati_BRING_THEM_HOME🇮🇹🎗️ 💛 (@armandoparlati) October 11, 2025

Αβινατάν Ορ, 32 ετών

Απήχθη με τη σύντροφό του, Νόα Αργκαμάνι, στο φεστιβάλ Nova. Η Αργκαμάνι απελευθερώθηκε μετά από 245 ημέρες αιχμαλωσίας. «Ο Αβινατάν είναι άνθρωπος που οι λέξεις δεν τον χωρούν», είπε στο Ynet Global. «Έχει μια σιωπηλή δύναμη που εμπνέει γαλήνη — ένας λιοντάρι που δεν χρειάζεται να βρυχηθεί για να δείξει ποιος είναι».

"Our joy is mixed with sadness."



Emunah Or, 20, got married yesterday. Her brother Avinatan should have been there. Instead, he’s been held underground by Hamas for 676 days.



The Or family danced, but they also cried throughout the entire ceremony. Their rabbi told them to… pic.twitter.com/bXZpbFzKww — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 12, 2025

Ματάν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Απήχθη με τη σύντροφό του, Ιλάνα Γκριτσέφσκι, από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Εκείνη απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Η μητέρα του, Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, έγραψε στην Haaretz: «Εδώ και δύο χρόνια φαντάζομαι πώς θα τον αγκαλιάσω σαν νεογέννητο παιδί μου. Ανυπομονώ να ακούσω τη φωνή του να με φωνάζει ‘μαμά’».