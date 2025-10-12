Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια αιχμαλωσίας, οι 20 όμηροι που εκτιμάται ότι παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ επικύρωσε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Οι συγκεκριμένοι όμηροι ανήκουν στους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια των φονικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους επιζώντες, ενώ από την πλευρά του το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές και 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, 26 άτομα θεωρούνται νεκρά, ενώ η τύχη δύο ακόμη αγνοείται. Η Χαμάς έχει διευκρινίσει ότι η διαδικασία ανεύρεσης των σορών των νεκρών πιθανότατα θα καθυστερήσει σε σχέση με την απελευθέρωση των ζωντανών.

Οι όμηροι που περιμένουν τη μεγάλη στιγμή

Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών
Η οικογένεια του Ματάν Ανγκρέστ δημοσιοποίησε τον Ιούνιο ένα βίντεο που δείχνει τον Ισραηλινό στρατιώτη να σύρεται έξω από άρμα μάχης στη βάση Νάχαλ Οζ από ομάδα ενόπλων στις 7 Οκτωβρίου. «Για μια μητέρα, είναι το πιο σκληρό πράγμα να βλέπει», είπε η μητέρα του, Ανατ Ανγκρέστ, στο CNN, εξηγώντας ότι έδωσε το υλικό στη δημοσιότητα φοβούμενη πως ο γιος της είχε ξεχαστεί από τις αρχές.

Γκάλι Μπέρμαν και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών
Οι δίδυμοι απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Άζα, μόλις δύο μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα. Ένα μήνα μετά, ο μεγαλύτερος αδελφός τους, Λιράν Μπέρμαν, δήλωσε στην Guardian: «Η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Ακόμη κι αν απελευθερωθούν, οι πληγές θα μείνουν για πάντα».

Ελκάνα Μποχμπότ, 36 ετών
Απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova, όπου είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει τραυματίες. Τον Μάιο αναγνωρίστηκε σε βίντεο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, στο οποίο φαινόταν εξουθενωμένος και εκλιπαρούσε να επανενωθεί με τη σύζυγο και το παιδί του.

Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών
Ως φρουρός ασφαλείας στο Nova, κατάφερε να σώσει κόσμο πριν απαχθεί. Τον Απρίλιο προβλήθηκε σε βίντεο από τη Γάζα, εμφανώς εξαντλημένος και δακρυσμένος, προκαλώντας διεθνή συγκίνηση και αντιδράσεις.

Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών
Δεκανέας του ισραηλινού στρατού, βρισκόταν κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ όταν δέχτηκε επίθεση η μονάδα του. Ο πατέρας του, Γεχούντα Κοέν, είπε στο UN News ότι η οικογένεια περιμένει αυτή τη στιγμή εδώ και δύο χρόνια: «Ελπίζουμε να περάσουν οι τρεις επόμενες ημέρες χωρίς κανείς να προσπαθήσει να το ματαιώσει».

Αριέλ Κούνιο, 28 ετών και Νταβίντ Κούνιο, 35 ετών
Απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο Αριέλ αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύντροφό του, Αρμπέλ Γέχουντ, που απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο. Ο Νταβίντ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και τις τρίχρονες δίδυμες κόρες τους. Ο πατέρας τους, Λουίς Κούνιο, έγραψε στην Haaretz ότι τα εγγόνια του «ξυπνούν κάθε βράδυ κλαίγοντας, αναζητώντας τον πατέρα και τον θείο τους», προσθέτοντας με συγκρατημένη ελπίδα: «Ελπίζω να σας δούμε σύντομα· πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει».

Εβιάταρ Νταβίντ, 24 ετών
Απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Τον Αύγουστο η οικογένειά του εξέφρασε φόβους ότι η Χαμάς τον αφήνει νηστικό, καθώς σε βίντεο εμφανιζόταν να δηλώνει ότι δεν έχει φάει για ημέρες. Στο ίδιο βίντεο, υπό προφανή πίεση, απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός.

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών
Βρισκόταν στο Nova με τον αδελφό του όταν απήχθη. «Μου λείπει κάθε μέρα, όλη μέρα», είπε ο αδελφός του, Γκαλ, στην Guardian. «Όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αντέξεις και να δεις φως στο τέλος του τούνελ».

Μαξίμ Χέρκιν, 37 ετών
Ρωσοϊσραηλινός υπήκοος, γεννημένος στο Ντονμπάς της Ουκρανίας. Είχε βρεθεί τυχαία στο φεστιβάλ ως προσκεκλημένος φίλων. Πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, εργαζόταν για να στηρίξει τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του.

Εϊτάν Χορν, 38 ετών
Απήχθη μαζί με τον αδελφό του, Ιάιρ, από το σπίτι του τελευταίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο Ιάιρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο και δήλωσε στην Times of Israel ότι «ζει έναν εφιάλτη που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα». Ο πατέρας τους, Ιτζίκ Χορν, ανέφερε στην Guardian: «Θα νιώσω πραγματικά καλά μόνο όταν δω τον Εϊτάν και τους υπόλοιπους ομήρους. Με τη βοήθεια του Θεού, θα επιστρέψει από την κόλαση».

Σεγκέβ Κάλφον, 27 ετών
Απήχθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το φεστιβάλ Nova. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την οικογένειά του για περίπου μία ώρα, παγιδευμένος σε μποτιλιάρισμα, μέχρι που χάθηκε το σήμα. Φίλος του είπε ότι άνδρες της Χαμάς πλησίασαν το αυτοκίνητο και τον άρπαξαν.

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών
Ως φρουρός ασφαλείας στο Nova, παρέμεινε για να βοηθήσει την αστυνομία και να προσφέρει πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Τον Μάιο, η οικογένειά του συμμετείχε σε διαδηλώσεις στο Ισραήλ ζητώντας εκεχειρία. «Το μόνο που μας κρατά είναι η ελπίδα ότι ο Μπαρ είναι ζωντανός», είπε η θεία του, Όρα Ρουμπινστάιν, στο Reuters.

Όμρι Μιράν, 48 ετών
Ήταν στο σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ με τη σύζυγο και τις δύο κόρες τους όταν άκουσαν τις σειρήνες. Οι μαχητές ανάγκασαν έναν έφηβο γείτονα να χτυπήσει την πόρτα του ασφαλούς δωματίου. Ο Μιράν παραδόθηκε για να προστατεύσει την οικογένειά του. Η σύζυγός του περιέγραψε στην Guardian: «Η Ρόνι ούρλιαζε, προσπαθούσε να πάει μαζί του· του είπα να μην είναι ήρωας, να κάνει ό,τι του πουν για να επιστρέψει». Ο κουνιάδος του δήλωσε στο NPR: «Η μικρή Άλμα δεν έχει γιορτάσει ποτέ γενέθλια με τον πατέρα της· απήχθη όταν ήταν έξι μηνών».

Εϊτάν Μορ, 25 ετών
Φρουρός ασφαλείας στο φεστιβάλ Nova, βοήθησε να μεταφερθούν άνθρωποι σε ασφαλές σημείο πριν απαχθεί. Σύμφωνα με μάρτυρα, τον είδαν να καθοδηγεί τραυματίες όταν τον συνέλαβαν.

Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών
Η οικογένειά του δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι έλαβε «ξεκάθαρο σημάδι» πως είναι ζωντανός. Απήχθη στο Nova ενώ βοηθούσε τραυματίες. «Είναι δυνατός άνθρωπος, ψυχικά και σωματικά», είπε η θεία του, Χάνα Μάστρονοβ. «Αλλά η αντοχή έχει όρια».

Αλόν Όχελ, 24 ετών
Απήχθη στο Nova. Η μητέρα του, Ιντίτ, έγραψε στην Observer έκκληση προς τους ηγέτες του κόσμου για βοήθεια: «Ξέρω ότι ο γιος μου θα παίξει ξανά πιάνο, θα σπουδάσει μουσική, θα σερφάρει, θα μαγειρέψει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον αγκαλιάσω ξανά».

Αβινατάν Ορ, 32 ετών
Απήχθη με τη σύντροφό του, Νόα Αργκαμάνι, στο φεστιβάλ Nova. Η Αργκαμάνι απελευθερώθηκε μετά από 245 ημέρες αιχμαλωσίας. «Ο Αβινατάν είναι άνθρωπος που οι λέξεις δεν τον χωρούν», είπε στο Ynet Global. «Έχει μια σιωπηλή δύναμη που εμπνέει γαλήνη — ένας λιοντάρι που δεν χρειάζεται να βρυχηθεί για να δείξει ποιος είναι».

Ματάν Ζανγκάουκερ, 25 ετών
Απήχθη με τη σύντροφό του, Ιλάνα Γκριτσέφσκι, από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Εκείνη απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Η μητέρα του, Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, έγραψε στην Haaretz: «Εδώ και δύο χρόνια φαντάζομαι πώς θα τον αγκαλιάσω σαν νεογέννητο παιδί μου. Ανυπομονώ να ακούσω τη φωνή του να με φωνάζει ‘μαμά’».