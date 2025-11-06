«Να συνεχίσουμε στο δρόμο των συνεχόμενων νικών», είπε την παραμονή του αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ έκανε ακριβώς αυτό με το 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις που έπαιξε σχεδόν όλο το 90λεπτο με 10 παίκτες, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

Ο αγώνας άρχισε με ευχάριστα νέα για τους «ασπρόμαυρους» καθώς μόλις στο 5ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Γκίγκοβιτς που πήγε με τις τάπες στον αστράγαλο του Γιακουμάκη. Αρχικά ο διαιτητής είχε δείξει την κίτρινη κάρτα, υπήρξε όμως παρέμβαση από το VAR και βγήκε η κόκκινη.

Από πολύ νωρίς, επομένως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιζε με παίκτη παραπάνω και στο 7′ είχε την πρώτη της φάση με τον Κωνσταντέλια να πατάει περιοχή αλλά να κάνει αδύναμο πλασέ, για να μπλοκάρει ο Κέλερ. Στο 10′ ήταν η σειρά του Μεϊτέ να απειλήσει με δυνατό σουτ εκτός περιοχής που έφυγε λίγο άουτ και στο 20′ ο Ντεσπόντοφ σέντραρε για τον Γιακουμάκη που αστόχησε με κεφαλιά.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 23′ είχε και μεγάλη ευκαιρία με την πάσα του Τάισον για τον Ντεσπόντοφ που δεν βρήκε στόχο από καλή θέση, με τον ρυθμό του παιχνιδιού να πέφτει στη συνέχεια και να μην υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ξεκίνησε με την εικόνα του παιχνιδιού να παραμένει ίδια, οι Θεσσαλονικείς δηλαδή συνεχώς στην επίθεση και οι Ελβετοί συνεχώς στην άμυνα, με τον Γιακουμάκη να έχει πολύ καλή ευκαιρία στο 52′, όταν κοντρόλαρε και εκτέλεσε αμέσως, εντός περιοχής, αλλά η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Δύο λεπτά μετά, πάντως, όλα έγιναν σωστά… Στο 54′ ο Κωνσταντέλιας πέρασε την κάθετη για τον Μπάμπα και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Μπιάνκο που κινήθηκε σωστά στο χώρο και με προβολή βρήκε δίχτυα για το 1-0. Ένα γκολ που απλοποίησε τα πράγματα για την ομάδα του Λουτσέσκου, η οποία κυνήγησε και το δεύτερο για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Δεν το έβαλε στο 58′, όταν ο Ντεσπόντοφ νικήθηκε από τον Κέλερ σε τετ α τετ, το έβαλε όμως στο 67′, όταν ο Οζντόεφ έκανε το γύρισμα για τον Γιακουμάκη και αυτός σκόραρε από κοντά για το 2-0. Το παιχνίδι είχε, πλέον, κριθεί και οι Θεσσαλονικείς μετέτρεψαν τη νίκη σε θρίαμβο: 3-0 στο 72′ ο Κωνσταντέλιας με ωραίο σουτ εντός περιοχής μετά τη συνεργασία των Ζίβκοβιτς – Γιακουμάκη, 4-0 στο 76′ ο Μπάμπα με πλασέ από κοντά μετά το γύρισμα του Κένι από δεξιά.

Όλα εύκολα, δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπορούσε να πετύχει και 5ο γκολ στη συνέχεια αλλά… δεν τα έβαψε κανείς μαύρα επειδή οι ευκαιρίες χάθηκαν.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (66′ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (80′ Ιβανούσετς), Τάισον (80′ Πέλκας), Ντεσπόντοφ (62′ Ζίβκοβιτς), Γιακουμάκης (80′ Τσάλοφ).

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Γιάνκο, Ζουκρού, Λοπέρ, Χατζάμ, Ραβέλοσον, Γκίγκοβιτς, Φάσναχτ (75′ Κόλεϊ), Σάντσες (66′ Πεχ), Βιρτζίνιους (46′ Μοντέιρο), Κόρντοβα (75′ Μπέντια).