Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ξεχωρίζει με την απόδοσή του στη Βόλφσμπουργκ παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν τα πάει και τόσο καλά, με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ και η Τότεναμ να έχουν το όνομά του στη λίστα με τους πιθανούς μεταγραφικούς στόχους.

Το περασμένο καλοκαίρι υπήρχαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον των «κόκκινων» για τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό χωρίς όμως να προχωρήσει το θέμα και τώρα τα μεταγραφικά σενάρια ξαναρχίζουν καθώς ο Ιανουάριος πλησιάζει.

Μεταγραφικά σενάρια όχι μόνο για τη Λίβερπουλ αλλά και για την Τότεναμ, η οποία επίσης φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Κουλιεράκη που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη Βόλφσμπουργκ, ομάδα που δεν τα πάει και τόσο καλά στη φετινή Bundesliga καθώς βρίσκεται στη 12η θέση μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TBR Football, ο Κουλιεράκης αρέσει στις δύο αγγλικές ομάδες καθώς είναι πολύ νεαρός (21 ετών), έχει ήδη εμπειρίες από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παράλληλα είναι αριστεροπόδαρος, χαρακτηριστικό που πάντα προκαλεί ενδιαφέρον.