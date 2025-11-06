Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή στην ιταλική κοινή γνώμη ήρθε στο φως στην πόλη Κούνεο, όπου οι καραμπινιέροι αποκάλυψαν εκτεταμένα περιστατικά βίας και κακοποίησης σε κέντρο για άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η υπόθεση αφορά τη συνεταιριστική εταιρεία «Per Mano», η οποία διαχειριζόταν δομή φιλοξενίας για 18 εφήβους – πολλοί εκ των οποίων έπασχαν από αυτισμό. Μετά τις αποκαλύψεις, όλοι οι φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους, υπό την εποπτεία της τοπικής υγειονομικής υπηρεσίας ASL Cuneo 1.

Ανυπεράσπιστοι νέοι και αποτρόπαιες εικόνες

Οι έρευνες ξεκίνησαν στα τέλη του 2024, όταν οι εισαγγελικές αρχές έλαβαν πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις και εγκατέστησαν κρυφές κάμερες στη δομή. Το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε χαρακτηρίστηκε από τους Καραμπινιέροι ως «αποτρόπαιο», καθώς φέρεται να απεικονίζει εργαζομένους να κακομεταχειρίζονται τροφίμους με σοβαρές αναπηρίες.

Η διευθύντρια και η συντονίστρια του κέντρου συνελήφθησαν, ενώ ακόμη τέσσερις υπάλληλοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Επιπλέον, έντεκα άτομα αντιμετωπίζουν απαγόρευση επικοινωνίας με τα θύματα και υποχρέωση τακτικής παρουσίας στην αστυνομία.

Η Εισαγγελία του Κούνεο συντονίζει την έρευνα, στην οποία περιλαμβάνονται κατηγορίες για κακομεταχείριση, σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση και παραβίαση προσωπικής ελευθερίας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο ανακριτής διέταξε την προληπτική κατάσχεση της δομής, των οικονομικών της στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με τη «Per Mano».

Όπως αναφέρει η La Repubblica, η συνεταιριστική εταιρεία βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση από το 2024 για παρατυπίες στη λειτουργία της. Στην τρέχουσα φάση, η δικαιοσύνη εξετάζει τον βαθμό ευθύνης των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποδοθούν οι αντίστοιχες ποινικές ευθύνες.

Ευάλωτα παιδιά χωρίς φωνή

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ατόμων με αναπηρία σε ιδιωτικές και συνεταιριστικές δομές φροντίδας. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες των Καραμπινιέρι αποκαλύπτουν το μέγεθος μιας συστηματικής κακοποίησης, σε ένα περιβάλλον που υποτίθεται ότι είχε ως αποστολή τη φροντίδα και την υποστήριξη των πιο ευάλωτων και αυτό έχει προκαλέσει ένα κύμα οργής στην Ιταλία.