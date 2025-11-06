Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Μπερκ στο 20′ με πέναλτι.

Η Ένωση θέλει οπωσδήποτε να πάρει τη δεύτερη νίκη της, μετά το 6-0 επί της Αμπερντίν, για να κάνει βήμα πρόκρισης, το παιχνίδι όμως δεν έχει αρχίσει καλά.

Στο 17ο λεπτό ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι μετά τη μονομαχία του Μαρίν με τον ΜακΓκόβερν και επέμεινε στην απόφασή του και μετά την εξέταση του VAR, με τον Μπερκ να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 20′ και να κάνει το 0-1.