Οι αγώνες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν σο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (17/12).

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Καβάλα εκτός έδρας στις 16:00, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Ηρακλή στις 18:00 ενώ οι «ασπρόμαυροι» φιλοξενούν τη Μαρκό στις 20:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καβάλα – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Βίκος Ιωαννίνων Elite League μπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ρίτας Βίλνιους FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Ουλμ Eurocup

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές Euroleague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σάσαρι FIBA Europe Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας

20:30 Novasports 4HD Χάμπουργκ Τάουερς – Άρης Eurocup

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership