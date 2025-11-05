Σε κλίμα φιλικό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ της Τατιάνας Μπλάτνικ και της νέας πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβης που ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της πρόσφατα και είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρετεί σε αυτή τη θέση στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ, γνωστή για τη συμμετοχή της σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τη συνάντηση στον λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα θερμό μήνυμα.

Στην ανάρτησή της, η Τατιάνα Μπλάτνικ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συζήτηση, τονίζοντας τους άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε:

«Είμαι ευγνώμων για την εμπνευσμένη συζήτηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ Guilfoyle σήμερα. Η συζήτηση για την κοινή μας δέσμευση στην ευημερία, την κοινότητα και τη συνεργασία, μου υπενθύμισε πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ο διάλογος στη δημιουργία ουσιαστικών αλλαγών. Σας ευχαριστώ για τη «φιλοξενία» σας.»